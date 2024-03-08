婚後事丨陳自瑤與黎諾懿泳池談心　跌落水濕身上圍勁突出

無綫（TVB）新劇《婚後事》今晚（8日）最新一集（第十集）主要是圍繞黎諾懿與賴慧玲二人的故事為主，黎諾懿為了補償賴慰玲而送豪宅給她，又答應跟她到日本視察業務，計劃在當地生活，不過到最後他看穿賴慰玲想離開，殘仁又慈悲地放生她。

黎諾懿為了補償，送豪宅給賴慰玲。（劇集截圖）

本集另一個重點是黎諾懿自從收留了羅子溢在他的補習中心任教後，覺得羅子溢為了避嫌而疏遠他。黎諾懿拉攏羅子溢跟富豪們喝酒，好讓羅子溢出售《婚後事》版權。但席間羅子溢跟黎諾懿爭執，兄弟大打出手，黎諾懿恍然羅子溢一早知道他對明芯有意。

黎諾懿恍然羅子溢一早知道他對明芯有意。（劇集截圖）

第十集的重頭戲絕對是陳自瑤和黎諾懿雙雙跌落泳池的一幕，劇情講述黎諾懿在餐廳戶外的泳池獨自一人借酒消愁，陳自瑤剛巧遇見對方主動打招呼，並且停步聊天。期間陳自瑤除下了高踭鞋，把雙腳放在泳池裏，瞬間露出迷人長腿。她向黎諾㦤透露今次來到這個地方的原因是被母親強迫要相睇，二人在聊天的過程中，陳自瑤突然將黎諾懿推跌在泳池裏面，而黎諾懿亦不甘示弱故意假裝需要求助，主動要求陳自瑤伸手拯救，卻突然拉她下水，身穿白色小背心的她瞬間濕透，明顯看到裏面的內衣，最吸睛的一幕就是陳自瑤上岸後平躺，豐滿上圍勁突出。

第十集最後的重頭戲絕對是陳自瑤和黎諾懿雙雙跌落泳池的一幕。（劇集截圖）

最吸睛的一幕就是陳自瑤上岸後平躺，豐滿上圍勁突出。（劇集截圖）