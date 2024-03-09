《大奧》施毒招堪稱日版《宮心計》 小芝風花鬥千名後宮慘遭暗算

宮鬥劇向來都是不敗題材，堪稱日版《宮心計》、由小芝風花攜手龜梨和也主演的本季宮廷日劇《大奧》本月迎來大結局，劇情亦隨之進入直路：倫子（小芝風花飾）入住大奧後腹背受敵，更疑似遭人暗算而未能懷上龍胎！香港觀眾可以緊貼「黃Viu」追趕《大奧》最新進度。

下嫁將軍 走入惡女陣

日劇《大奧》講述皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）被迫下嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻，她從京都遷往江戶城的「大奧」，和近千名仕奉將軍的女性一同生活；為了贏得將軍的寵愛，後宮佳麗不擇手段展開激烈的競爭！如家治安排倫子為荷蘭商館長表演琴藝，卻被阿知保（森川葵飾）捷足先登；而倫子雖然得到家治的關愛，卻因為久久未能誕下龍種而遭到一眾後宮嘲笑；此時倫子也被告知，她未能懷孕的真正原因，可能與香裡的原料有關！

這正好與香港宮鬥神劇《宮心計》的情節如出一轍，當年劇中懷有龍種、李詩嬅個肚越來越大，飾演姚金鈴的楊怡表面裝作好妹妹，對李表現恭敬關懷，照顧周到，但其實暗藏殺機，每次與李見面前，均以茴香花薰衣，原來此花乃孕婦忌服，長期聞此花香，有滑胎危機，其後楊更有一幕殺入李的寢宮，灌她飲藥，令李龍胎不保兼喪命，看來古代宮鬥都是以毒行先。事實上，「大奧」為江戶幕府將軍的生母、正室、側室和女官的住處，有指侍女人數最多曾高達2000至3000人！女人心海底針，難怪「大奧」危機四伏！

和服繁重 主角吃苦頭

為了還原江戶時代，《大奧》劇組在服裝上下了不少苦功，女主角小芝風花曾笑談拍攝辛酸：「和服太重了，我連休息都需要別人幫忙才能坐下來，雖然真的很困難，但是我一般不太有機會穿上如此奢華的和服，所以我覺得非常珍貴。」西野七瀨也表示，因為每次上廁所都要脫下和服，使她不敢常常喝水，對此龜梨和也亦馬上附和：「我們（男人）去洗手間的時候也要脫衣服，每次都要花上10到20分鐘，所以我們也不敢喝水！」

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