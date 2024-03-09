謝謝你溫暖我劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

電視劇《謝謝你溫暖我》由祝東寧執導，李蘭迪、林一領銜主演，孫天宇、李欣燃、陳澤等主演的溫情 寫實電視劇。這部劇描述了年輕的林拓（由林一飾演）剛踏入社會，卻意外被診斷患有漸凍症。他的女友安知雀（由李蘭迪飾演）始終不離不棄地陪伴在他身邊，兩人共同面對病魔，並一同追尋生命的真諦。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

謝謝你溫暖我｜劇情大綱

林拓（林一飾演）與安知雀（李蘭迪飾演）相遇於大三暑假的一場招聘會，二人初見便心生好感，隨著時間的推移，他們逐漸加深瞭解並確定了 彼此的感情。 隨著畢業季的臨近，他們手牽手離開象牙塔，踏上了邁向社會的旅程，共同兼職、應徵、規劃未來。 雖然前路並不平坦，但在彼此的支持和鼓勵下，他們逐漸找到了人生的方向。 然而，就在一切看似順利的時候，林拓被診斷出患有肌萎縮性側索硬化症，即俗稱的漸凍症。 漸凍症終結了林拓原本看似充滿希望的生活，儘管生命被縮短，但在家人、愛人、朋友和同事的支持下，林拓從最初的放棄到最終與疾病共存，勇敢地向病魔發起 挑戰。 他身邊的人和病友們也受到了他的啟發，重新審視生命的意義，學會珍惜當下，決定積極面對每一天，不留遺憾，充滿希望。

謝謝你溫暖我播出時間｜最新追劇日曆

《謝謝你溫暖我》於3月9日起，在CCTV-8和騰訊視頻播出。

謝謝你溫暖我｜人物關係圖

待更新。

謝謝你溫暖我｜演員

林拓｜林一飾演

原本擁有平凡而美好的生活,然而一場突如其來的意外卻讓他陷入了一種罕見的疾病之中。 在命運的捉弄下，林拓沒有選擇放棄，而是毅然決然地選擇了勇敢地與疾病抗爭。

电视剧谢谢你温暖我@weibo

安知雀｜李蘭迪飾演

得知林拓的病情後，雖然一時之間難以接受，但她深知彼此是真愛。 她堅定地選擇留在林拓身邊，不離不棄地支持他。 為了更好地照顧林拓，她努力學習漸凍症的相關知識，並積極尋找治療方法。

电视剧谢谢你温暖我@weibo

陳光普｜孫天宇 飾

电视剧谢谢你温暖我@weibo

何欣笛｜李欣燃 飾