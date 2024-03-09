高海寧人氣旺認多工作機會　揚言多內地劇搵：先要拍TVB電視劇

去年憑劇集《新聞女王》人氣急升的高海寧（高Ling），近來參加內地綜藝節目《無限超越班2》引起不少關注，在內地人氣高企的她，近日接受節目《無限電台》訪問時，就自爆收到了很多內地劇本，但自己不會放棄香港巿場，望兩邊市場可以同時進行。

高海寧憑劇集人氣急升。（《新聞女王》微博圖片）

劇集《新聞女王》除了令高Ling人氣急升之外，還令她奪得《萬千星輝頒獎禮2023》的「最佳女配角」，演技獲得肯定。而該劇在內地播出時，高Ling飾演的許詩晴深受內地觀眾歡迎，令她漸漸打開了內地市場。

近日接受節目《無限電台》訪問時，她亦提到因為劇集受歡迎，增加了很多工作機會：「其實我的生活會變得很忙碌，每天都在工作中度過，但是很充實也很享受。然後一直飛不停，就是我覺得許詩晴這個角色是讓大家更多的人認識到我，然後也多了很多的工作機會。」揚言會很珍惜這次的機會。

高海寧奪得最佳女配角。（影片截圖）

她還透露收到了很多內地劇的邀請：「我有收到其他就是可能內地的一些本子，但是我接下來應該先要拍一套TVB的電視劇。如果有好消息我會通知大家。」而提到會不會將重心轉移內地發展時，她就二話不說：「應該說兩邊會同時進行，因為畢竟自己在香港也努力了十幾年，我不會完全放棄那個市場，但是呢打開新的市場是一件非常開心的事情。」