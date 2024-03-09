亞洲天后生圖現歲月痕跡狀態驚人　傳迷倒影帝背叛性感女神陷苦戀

有「亞洲天后」美譽，現年53歲的莫文蔚 （Karen）入行至今一直keep得好好，無論樣貌同身材都可以說是無變過，尤其是她Fit到爆的身形以及一對超長美腿，真是好誘人。莫文蔚48歲時曾在她的世界巡迴演唱會上穿上一件薄紗透視貼身舞衣，鑲滿水晶閃爍耀眼，令她完美的身材更加迷人，身形線條緊緻得有如少女一樣，獲網民大讚她身材簡直逆天。

究竟要點keep先可以keep到咁正。

日前有網民就在於社交網分享了在油麻地街頭偶遇莫文蔚出席活動的生圖，並留言寫道：「很幸運見到了莫文蔚老師，本人特別瘦特別漂亮」，在原相機之下，莫文蔚依然靚女，散發獨特地氣質。然而她的臉上卻難掩歲月痕跡，明顯可見她的眼紋和法令紋等顯老特徵。不過這樣反而更覺自然真實，至少沒有醫美的痕跡，不少網民都留言大讚她狀態不錯，看來仍比她實際年齡年輕多了。

莫文蔚在油麻地出席活動被偶遇生圖。(小紅書)

莫文蔚在油麻地出席活動被偶遇生圖。(小紅書)

莫文蔚在油麻地出席活動被偶遇生圖。(小紅書)

莫文蔚當年曾與周星馳傳緋聞，有指兩人因為合作主演電影《大話西遊》撻着，男方背着當時的女友朱茵暗交莫文蔚，甚至傳出朱茵曾在酒店逮到星爺偷情，出軌對象更躲在洗手間，當時大家都認定這個第三者就是莫文蔚。不過朱茵事後澄清「洗手間那位並非所謂的第三者」，三人當時的關係可謂撲朔迷離。

莫文蔚。(微博圖片)

周星馳。（周星馳IG影片截圖）

朱茵的「紫霞仙子」形象深入人心。（《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照）

周星馳與莫文蔚仍有合作。(資料圖片)

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