絲打去旅行︱唐詩詠蝦頭女僕初體驗跳舞　變身17歲少女：我嘅主人

唐詩詠（Natalie）昨日（8日）再次擔任網上節目《絲打去旅行》嘉賓，她與主持人楊詩敏（蝦頭）繼上回一起飛去日本東京到牛郎店拍攝節目後，今次二人又去體驗做女僕。

唐詩詠（Natalie）昨日（8日）再次擔任蝦頭網上節目《絲打去旅行》嘉賓。（資料照片）

唐詩詠與主持人楊詩敏（蝦頭）今次去體驗做女僕。（影片截圖）

唐詩詠一進入女僕店內，樣子顯得十分驚訝，更詢問其中一位女僕的年齡，對方則回答要當女僕就是永遠的17歲。她又隨即問到該女僕剛入行時，曾遇到什麼困難，對方答道：「是的，作為女僕，對我來說，現在已經自然而然地做到了，但新進的女僕在一直待在店內保持微笑，起初一定是很困難。」

唐詩詠一進入女僕店內，樣子顯得十分驚訝。（影片截圖）

講到會否有客人愛上自己，她表示：「在以往的女僕生涯，雖然也有這樣的事情發生，但是公司的約定是女僕和主人之間在這個約束當中，雖然不是女僕的說明書，裏面明確規定了不可以有戀愛感情的接觸，作為一個可以服務於主人的女僕，主人對我們的心生愛意，已是令人高興的。」唐詩詠在節目當中大膽向女僕提出一個互動遊戲的要求，二人雙方對望定輸贏，看看誰覺得尷尬便是輸家，結果唐詩詠忍不住大笑，遊戲瞬間終結。

唐詩詠在節目當中大膽向女僕提出一個互動遊戲的要求。（影片截圖）

結果唐詩詠忍不住大笑，遊戲瞬間終結。（影片截圖）

為了體驗當女僕，蝦頭和唐詩詠換上了女僕裝打扮示人，瞬間變為17歲少女，二人更異口同聲熟讀女僕對白：「我嘅主人，歡迎你返嚟啦！過嚟呢邊坐，我帶你過去。」接着他們迎接來到店內消費的賓客，主動遞上飲料，跟隨着音樂節奏擺動手搖飲品表演，期間更一度擺出多個少女愛心pose，另一亮點是蝦頭和唐詩詠一起跟隨店內的女僕大跳日本可愛曲風的舞步，蝦頭跳得寬容自在，不過唐詩詠就顯得略為有點尷尬，跟不上節拍和舞步。

為了體驗當女僕，蝦頭和唐詩詠換上了女僕裝打扮示人。（影片截圖）

蝦頭和唐詩詠一起跟隨店內的女僕大跳日本可愛曲風的舞步。（影片截圖）

二人結束完女僕初體驗後，蝦頭表示：「原來做女僕真係要記好多嘢，又要記舞步流程，又要禮貌又要笑容，一啲都唔簡單。」唐詩詠則回答：「仲難過記劇本，但你真係勁又記得又跳到。」蝦頭在節目結束前後向觀眾分享：「我經歷咗今日好開心，就係見到佢哋做女僕嘅專業精神，我覺得佢哋好犀利學咗好多嘢。」唐詩詠說：「同埋我覺得有陣時聽女僕咖啡好似大家都要服侍你，令到你開心，但其實裏面有啲嘢，我覺得有啲嘢係禮儀，譬如眼神，譬如眼神笑容，如果同人哋傾偈唔識嘅時候呢一個眼神係好重要。」

二人結束完女僕初體驗後，蝦頭表示：「原來做女僕真係要記好多嘢，又要記舞步流程。」（影片截圖）