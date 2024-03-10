76歲秦煌親揭去年離巢TVB原因　嘆「計錯數」不是稱職好爸爸

現年76歲的秦煌入行48年出演過無數角色，其中最深入民心的莫說是《射鵰英雄傳》周伯通一角及《卡拉屋企》中的廖仲德。秦煌叔去年8月正式離巢，近日一段訪問片段中，他就透露自己是遭TVB拒續約。

秦煌叔有三女一子。（梁碧玲攝）

早前秦煌叔接受傳媒訪問時，透露已長居深圳，並由相差30年的「情人知己」照顧。他亦透露，早年與妻子莫佩雯結婚後，育有3女1子，現在都已長大成人，各自有自己的家庭，秦煌叔一直不敢太過打擾他們，也有可能是因為自己當初對子女實在有點疏忽。至於秦煌叔太太，原來在2017年已經離世，一切也是低調處理。其實兩人的婚姻也不是圓滿，莫佩雯曾六次向秦煌提出離婚，但秦煌叔六次都拒絕！

秦煌由相差30年的「情人知己」照顧 亡妻曾提6次離婚都拒絕

他曾在接受《香港01》訪問時說：「其實呢件事唔係好嚴重，離唔離婚，我都要徵求我啲仔女意見，佢哋唔贊成我離婚，咁咪算囉，佢哋唔贊成就算囉。所以而家（2020年）我喺香港大半年都返唔到上去，我都唔喺仔女度住，住酒店，唔使煩佢哋，佢哋輪流拎午餐晚餐畀我。」

秦煌心底裡也不是想離婚。（梁碧玲攝）

訪問中秦煌叔被問到「是否稱職爸爸」，他就露出了一絲落寞，說了一句「我做得好錯」，指曾以為給予物質上滿足就是好爸爸。他表示自己「計錯數」，原來是指將時間的4成投放在事業上，3成放在生活興趣上，2成才是子女，現在回想是悔恨自己在子女身上放得太少時間。

秦煌曾飾演過4次劇集版本的周伯通，無論是《射鵰英雄傳》還是《神鵰俠侶》都演過。（網上圖片）

談到離巢的事，秦煌叔又透露原來他與TVB幾十年來一直都是保持一年一騷合約制。為什麼不是長約制呢？他就說，其實在TVB有三個監製經常都會用他，所以不擔心工作量問題。最令人感到意外的是，他透露TVB曾經搵過佢簽長約，不過他仍然堅持簽「一騷約」。