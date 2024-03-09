「亞視汪明荃」拎Hermès Birkin歎香檳魚子醬　家世顯赫生活富貴

現年71歲、人稱「心姐」的謝雪心，從影逾半世紀演過不少經典角色，當中她在TVB古裝劇《宮心計》及《宮心計2深宮計》中的演出更是令人印象深刻。雖然心姐已年過70，但仍活躍於社交平台，日前她上載了一段影片，並寫道：「女神節要對自己更好！三八婦女節現在都改叫女神節了，今天是否覺得特別紅粉菲菲呢！當然平常也是要好好打扮，每天在鏡子看到自己漂亮，心情也會特別開心！」

謝雪心從影逾半世紀演過不少經典角色。（視覺中國）

謝雪心戴上8磅重假髪做戲，少啲毅力都唔得。（視覺中國）

《法言人》。（IG@susan_tse_sum_sum）

片中所見，一身桃紅色貴婦Look的心姐身處海景餐廳，一邊欣賞維港美景，一邊歎魚子醬同香檳，而她身旁的桃紅色鴕鳥皮Hermès Birkin 30手袋亦十分搶鏡，估計價值約15萬元！

大歎魚子醬同香檳。（影片截圖）

紅寶石戒指！（影片截圖）

謝雪心身旁的桃紅色鴕鳥皮Hermès Birkin 30手袋亦十分搶鏡，估計價值約15萬元！（影片截圖）

原名「孔令馥」的謝雪心，是孔子第76代傳人，更是粵劇名伶任劍輝及白雪仙的門徒，為1990年代當紅粵劇花旦，背景猛料！心姐在1996年加入亞洲電視拍攝首部劇集《親親，親人》，獲當時亞視董事長林百欣譽為「亞視汪明荃」。2008年心姐重返TVB，在《巾幗梟雄》中飾演陰險毒辣的「大奶奶」殷鳳儀，她更憑此角在《萬千星輝頒獎典禮2009》中奪得「最佳女配角」！

粵劇花旦。（IG@susan_tse_sum_sum）

謝雪心在《巾幗梟雄》中飾演陰險毒辣的「大奶奶」殷鳳儀。（劇照）