謝霆鋒回港任好友音樂會嘉賓　72歲狄波拉現身極緻回春好後生

當年以16歲之齡勇闖樂壇的謝霆鋒，憑著壞孩子形象，瞬即風靡萬千少女，風頭一時無兩。惟最近這10多年，謝霆鋒由「結他佬」轉型「廚房佬」，醉心研究廚藝，又專注發展電影，不少粉絲都非常期盼他可以放低鑊鏟，重拾結他，如果再開返個演唱會就正到爆了。

謝霆鋒近年多返少少公開演唱。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒早前一連兩日為於澳門氹仔舉行的《美獅鋒味搖滾美食節》擔任壓軸嘉賓獻唱（IG@chefnicookies）

Chok住Rock。（IG@chefnicookies）

深情更煞食。（IG@chefnicookies）

而近年，謝霆鋒不時都會被問到計劃何時返香港開騷，又笑指他是被廚藝耽誤的歌手，但他始終未找到心儀場地，故一直未有確實答案，粉絲們只能繼續耐心等候。雖然如此，但謝霆鋒近排也開始多了公開演出，繼早前一連兩日為於澳門氹仔舉行的《美獅鋒味搖滾美食節》擔任壓軸嘉賓獻唱；昨晚他又為好友王雙駿（Carl叔）的音樂會擔任其中一位嘉賓，自彈自唱《潛龍勿用》、《玉蝴蝶》和《活著VIVA》，型到跌渣。

王雙駿音樂會｜謝霆鋒激罕大騷結他功架唱《活著VIVA》：掛住你哋

霆鋒以戴帽造型，揹著電結他登場，演繹《潛龍勿用》！（葉志明攝）

謝霆鋒脫下帽子唱《玉蝴蝶》。（葉志明攝）

謝霆鋒相隔多年，終於在舞台與香港觀眾見面，全場High爆！（葉志明攝）

謝霆鋒與王雙駿、結他手Jason Kui一齊Jam歌彈《活著VIVA》。（葉志明攝）

從網上粉絲所拍的片段可見，謝霆鋒出場一刻，全場尖叫聲雷動，頓時陷入瘋狂狀態，紛紛舉起電話影相、拍片，情緒高漲。當中有位年過70的女粉絲更是非常投入，她就是謝霆鋒的媽咪狄波拉（拉姑），狄波拉穿上一件千鳥格圖案外套和戴上頭箍，打扮相當青春。當仔仔表演時，她在台下興奮跟節拍手兼一起唱，並露出迷妹般的笑容，媽咪頓時也變成小粉絲一樣。

軟硬爆拉姑狂催謝霆鋒開騷 王雙駿都幫手催：希望佢暫時放低鑊鏟

謝霆鋒在香港演出，作為媽咪的狄波拉也有來捧場。（小紅書截圖）

非常投入。（小紅書截圖）

像小粉一樣。（小紅書截圖）

有網民拍下，並寫道：「呢一刻，我覺得好感動！感受到母親的喜悅與驕傲。拉姑活力無限，超young！霆鋒，無論幾時，永遠都有甘（咁）多粉絲支持你！等你開演唱會！ ！」其他網民也紛紛留言：「拉古（姑）真是太漂亮了」、「活力滿滿」。