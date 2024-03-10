梁漢文拍片做美食KOL凍齡樣被質疑開濾鏡　網民見過真人咁回應...

52歲的梁漢文（Edmond），近年主攻內地，成功憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》爆紅，與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等藝人，組成「大灣仔哥哥」，拍節目又開騷，加上一個接一個的登台，可謂撈得風山水起。

梁漢文不停穿梭內地工作。（IG@edmond4gorleung）

梁漢文與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰一起主持節目《大灣仔的夜》 。（梁漢文微博圖片）

梁漢文近年主攻內地市場。（小紅書）

除了歌唱及演繹事業外，梁漢文也追上潮流，開設內地社交平台增加人氣，分享工作日常外，又會帶大家去四圍食好嘢。近日梁漢文就向網民介紹了廣州一間豉油雞聞名的燒味舖，唱得的他，原來都好talk得，片中他化身美食KOL，介紹得似模似樣，絕對並非「雞有雞味」之流，梁漢文還自言平時也會keep fit，而好多人為keep fit吃雞時都不吃雞皮，但他最愛吃，吃了再算。

梁漢文最近當上KOL，四圍推介美食。（小紅書截圖）

介紹時有板有眼。（小紅書截圖）

好似真係好好味。（小紅書截圖）

其實梁漢文還識講難Gag搞氣氛，事源該燒味舖已有52年歷史，攝影師說年紀比他爸爸還大，梁漢文叫對方買半隻回去孝敬老豆，並笑說：「看看吃完會不會比你老爸大。」

介紹美食之餘好搞難Gag。（小紅書截圖）

梁漢文自己講完都忍唔住笑。（小紅書截圖）

名都諗埋。（小紅書截圖）

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不過除了隻雞好味色水靚之外，不少網民卻被梁漢文的樣貌吸引住。何解？因為眼前的梁漢文雖然年過半百，但頭髮依然烏黑兼濃密，而且皮膚滑一滑，非常後生。網民紛紛留言激讚：「梁漢文真係好年輕，都不會老的」、「怎麼保養的啊，好年輕」、「笑起來眼睛亮的 Edmond少年感真的太強了」。當中有網民質疑有加「濾鏡」，但有見過梁漢文真人的網民回覆：「近距離見過本人，跟影片裏差不多」。

有網民質疑梁漢文開濾鏡，有網民稱見過真人差不多。（小紅書截圖）

網民讚梁漢文keep得好。（小紅書截圖）