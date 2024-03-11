51歲港產艷星低調從商多年　被網民野生捕獲圓潤不少

曾經參加亞洲小姐而入行的51歲艷星張睿羚，曾演出多部港產三級片，她已經淡出幕前多年轉營從商。過了十多年的低調生活後，早年她參演慈善機構「榕光社」旗下安老院的宣傳短片，貌似有復出的消息。日前張睿羚被網民在街上巧遇，並在社交平台公開合照：「今日巧遇1989年參選亞洲小姐的張睿羚，當時她約滿亞視後，在94年進入影壇首部電影《晚9朝5》，之後拍了多部電影2000年初期息影從商。」相中可以見到她變化不大，但她有比以前圓潤了一點。

網民打生捕獲張睿羚。(網上圖片)

張睿羚1989年時曾以「張敏儀」之名參加亞洲小姐，當年只有17歲的她未有奪得任何名次，而與她同屆的還有翁虹、萬綺雯、趙靜儀及伍詠薇等人。她1993年正式加入影圈，她首次拍戲便成為女主角，處女作是三級片《赤裸狂奔》，之後亦曾拍攝過不少的三級片，她最有名的就是《晚9朝5》，她在戲中飾演豪放女，戲中與與陳豪有不少的情慾戲，張睿羚亦憑《晚9朝5》獲提名第31屆《金馬獎》最佳女配角。《晚9朝5》是張睿羚參演的第二部電影，但往後的演出已無法超越，角色戲份越來越少，拍畢2009年《復仇》後便淡出影圈，轉行從商。

《晚9朝5》可謂張睿羚的代表作。（電影截圖）

仲有《旺角渣Fit人》的「大塊田」。（電影截圖）