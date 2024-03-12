Gin Lee最艱澀時期每晚天黑喊到天光：瞓一陣起身無限loop｜專訪

Gin Lee將在3月19日參加一個名為「若然世界沒忽略 2024」的保單捐贈音樂會，你以為又係賣廣告？其實別具生命意義。Gin Lee提及到一旦自己有咩三長兩短，會將自己人壽保險的1%自動捐去一間她指定的慈善機構。Gin Lee一向關心動物也關注情緒健康，亦正正因為這兩個元素都是她切身的經歷。



攝影：葉志明



Gin Lee講到，好多謝主辦方邀請她參與一件如此有意義的事，自己也是第一次接觸這個想法，亦視為是離開世界前最後一個回饋社會的機會，她說：「可能我哋每一日好忙，有好多嘢你會忽略咗，你好想做，但時間每一日咁過。可能你到咗一個年齡都未做，可能係一啲你好想支持嘅慈善機構，可能係一啲你嘅夢想，就係因為你每一日都應付你嘅生活，你面對嘅生活壓力，咁你就可能拖延咗本身想去做嘅一件好事。呢個就好似你離開呢個世界前最後一個機會去回饋呢個社會。」

主辦方保單捐贈生命傳愛行動主席陳逸汮與Gin Lee。（葉志明攝）

Gin Lee表示自己會將自己人壽保險的1%自動捐去一間她指定的慈善機構，一向關心動物也關注情緒健康的她，有可能兩個機構都會選擇。Gin Lee感慨地說：「其實有幾方面我係會特別關注，小朋友、流浪動物、情緒病，呢幾個我係幾有感覺，好多人對動物生命意識好低，導致好多遺棄出現喺我哋社會。情緒方面，尤其近年真係多咗好多，同埋年輕化咗好多，可能生活壓力。尤其係我覺得完咗Covid之後會更多有情緒困擾嘅個案會浮現，因為完咗Covid好多真正嘅問題累積咗三四年先浮現。所以我覺得要更加多啲去關心有情緒困擾嘅朋友。我見到好多小學生中學生佢哋都面對好多，來自父母嘅壓力，來自學業嘅壓力。咁我哋要做多啲嘢去關注吓佢哋。」

Gin Lee表示自己會將自己人壽保險的1%自動捐去一間她指定的慈善機構。（葉志明攝）

提到情緒病的經歷，Gin Lee相信每個人或多或少都試過，自己亦不例外，尤其是初初離鄉別井來到香港這個全新的地方奮鬥，亦曾經有段好迷失的時間，由細到大聽過別人說的黑暗期，自己終於感受到。「咁我當時經歷嗰段低潮嘅時候，呢個感覺好陌生，因為從來冇試過，原來我可以去到。我由細到大都係一個好有信心嘅人，我嗰段時間係完全冇信心。對於自己係完全失去信心，冇勇氣做任何嘢，我係覺得點解會咁樣嘅？原來嗰種無力感就係好多有情緒困擾嘅朋友，佢哋成日講嘅，『我提唔起勁去做，我返唔到工，好似做乜嘢都冇一個動力』，我經歷過呢一段時間嘅，所以我好明白。好好彩我可以自己行返出嚟。」

Gin Lee自己亦受過情緒病困擾。（葉志明攝）

那段時間，Gin Lee形容自己尤如走入黑洞，不停被一股力量捲入漩渦之中，亦知道自己再沉淪下去，便會開始控制不了，她說：「唔係話做傻事嗰種，但係我feel到心理狀況好強，我再沉淪落去呢我唔知會發生咩事。我嗰段好沮喪嘅時間都維持咗好多個月，基本上每一日你天黑就會開始喊啦！跟住喊到天光太陽出來啦，跟住就唔得啦，我要瞓覺喇，瞓一陣又起身無限loop。去到有一日，我就問自己，有用咩咁樣？唔通我會喊到有個辦法可以解決現階段嘅問題？咁我喊係冇用架嘛，去到一個位抒發完啦，咁你都要搵方法架嘛，唔可以淨係驚同埋喊。咁跟住我就鼓氣勇氣，唔好再不斷循環呢個咁嘅層次。」

Gin Lee曾經由天黑喊到天光。（葉志明攝）

Gin Lee形容自己尤如走入黑洞。（葉志明攝）

幸好，Gin Lee找到方法自救，但她也指並不是一朝一夕的事，不會說你睡醒一開眼便若無其事，而是要經過長時間的鬥爭，與自己的心魔抗衡。「冷靜吓，用自己嘅理智諗下我可以點，不如搵下朋友呀，不如試下求救呀，不如試下問下人嘅意見啦，咁可能有辦法呢？無辦法都唔緊要，至少你同人溝通先，唔好自己諗埋一邊先。咁我就慢慢，但唔係一朝一日，唔係話突然間我決定咗就做到。而係你做到啦，跟住第二日，你又會覺得想放棄喇，跟住你又要同自己講我要再繼續，係一個鬥爭嚟，你要不停去將自己pick up返囉！需要耐性，需要時間，同自己講唔緊要，你慢慢每一日行一小步，你就會行到。」