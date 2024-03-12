家族榮耀之繼承者｜佘詩曼與林峯梳化激吻　羅子溢床戰洪永城太太

古天樂、林峯、任賢齊和周秀娜等一眾演員今日（11日）出席「影視博覽：雙擎驅動灣區之輝記者會」宣傳新影視作品，並且率先播出預告影片。

古天樂、林峯、任賢齊和周秀娜等一眾演員今日（11日）出席「影視博覽：雙擎驅動灣區之輝記者會」。（陳順禎攝）

率先播出預告影片的電影 《九龍城寨·圍城》的主演古天樂（古仔）及林峯在台上宣傳新戲，古仔身穿白色樽領上衣配牛仔褲示人，他在台上表示：「睇多啲報道，新聞報道同天氣報道。」林峯以黑白西裝王子Look登場，他則分享：「見到人性嘅一面，為咗呢個地方去抗爭。」

古仔身穿白色樽領上衣配牛仔褲示人。（陳順禎攝）

電視劇《家族榮耀之繼承者》的預告片當中，佘詩曼和林峯其中一幕更在梳化上中激吻，另外有一幕是梁諾妍與羅子溢兩個人在一架船上肉搏激吻，而女方更以半裸上陣，至於陳靜則收起性感，與余安安大打出手有連場掌摑戲，同樣吸睛！主演佘詩曼（阿佘）透過大會現在播出的影片表示：「因為工作關係，今天不在香港，所以未能出席。」她繼續指拍攝過程很高興，希望劇集盡快能播出。劇中與阿佘有對手戲的林峯則在台上表示：「感覺好舒服，今次同阿佘第六次演情侶，合作認識咗好耐嘅羅子溢。」羅子溢被問到是不是劇中艷福無邊，他回應：「呈現劇情需要同感受。」他笑言：「冇時間諗咁多嘢。」

羅子溢被問到是不是劇中艷福無邊，他回應：「呈現劇情需要同感受。」（陳順禎攝）