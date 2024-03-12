上屆退選港姐低胸同陳冠希寫揮春仲拖手仔　參選時被爆超猛背景

上屆退選港姐黎佩琳（Nicole）在參選時搶盡風頭，全因其精緻的靚樣，一出現就被視為大熱門。不過她退選後，並沒有在娛樂圈留下多少痕跡，但依然有更新自己的社交平台，最近更與陳冠希同場，並獲得男神寫的揮春。黎佩琳衣著也相當青春，低胸配上短裙仔，更同陳冠希成功拖手。

陳冠希為她寫揮春。（IG圖片）

仲有得拖手仔。（IG圖片）

低胸短裙好搶眼。（IG圖片）

黎佩琳。（IG圖片）

黎佩琳上年參港姐接受訪問時，笑稱自己係搭尾班車，職業是娛樂記者：「平時都有出嚟採訪，採訪過劉青雲，演藝學院畢業，由老師提名參選。今次參選想睇到唔同嘅自己，平時彈鋼琴多。」翻查其社交網，相當多彈琴照氣質滿滿，經常有演奏活動，更不時見到鋼琴大師劉詩昆及孫泳，原來她疑為其高徒來頭甚猛，不時都到劉府作客，劉詩昆受訪她都會陪伴左右。

27歲黎佩琳（Nicole），一頭長曲髮加精緻妝容韓味甚濃。（葉志明攝）

27歲黎佩琳（Nicole）以全身紫色現身。（葉志明攝）

黎佩琳（Nicole）原來背景相當猛料，疑為鋼琴大師劉詩昆高徒﹗（IG：@lailaipeilin）

黎佩琳（Nicole）是娛樂記者，曾2度採訪金像獎（IG：@lailaipeilin）

她亦上載娛樂採訪工作照，曾2次採訪金像獎盛事。日常打扮韓味甚濃，多以貼身衣著示人，配以不同名牌手袋貴氣十足。又曾經分享內地豪宅，坐擁無敵海景，客廳放置三角鋼琴後仍非常寬敞，更與愛犬在名車車頭蓋上拍照，生活奢華。

黎佩琳（Nicole）內地豪宅坐擁無敵海景。（IG：@lailaipeilin）

黎佩琳（Nicole）有不少名牌袋生活奢華。（IG：@lailaipeilin）

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不過被踢爆後，她卻改稱與劉詩昆只是忘年之交：「和劉詩昆大師孫老師夫婦是亦師亦友的忘年之交，是我在2021年『第17屆香港鋼琴大賽（亞太區）』奪得公開組亞軍後，得到劉老師的賞識，保持互動與鋼琴交流！並非師生關系或提名人。」