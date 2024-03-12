鬼故｜恐怖蠟像識殺人　同佢玩一二三木頭人一眨眼就扭斷你條頸

有沒有想過，為什麼人們對靈異事物充滿好奇心，而且又充滿恐懼？對大多數人來說，「鬼」是一種不能觸摸、看不見、聽不見到的事物，現象，而且「撞鬼」後被影響的真實損傷，就機率來看亦非常有可能低於交通事故。客觀上來說，「邊有咁好彩」。為什麼人們怕鬼？其實大多源自於人們對未知的恐懼。



由於故事是集體創作，所以外國有唔少人將SCP拍成短片。（YouTube截圖 / SCP Orientation - Live Action）

有留意科幻、奇幻小說的人，大概都聽過克蘇恩、SCP這些詞語，克蘇恩可說是一切無可名狀恐怖事物的故事始祖，而SCP就是近代網絡文代興起後，集體創作而成後的一個龐大故事系列的名詞。

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由於故事是集體創作，所以外國有唔少人將SCP拍成短片。（YouTube截圖 / SCP Orientation - Live Action）

講起SCP，其中一個最有名的代表故事應屬SCP-173。

SCP-173「雕像-最初之作，The Sculpture-The Original」是網絡共筆怪談體系《SCP基金會》系列中最經典的一個形象，它是最早被創作出的SCP條目，早在SCP基金會這個概念和官方網站出現前就已經存在，亦是吉祥物一般的存在。

SCP-173故事好短，但係都幾恐怖。（YouTube截圖 / SCP Orientation - Live Action）

SCP-173被形容為一個由混凝土造成的雕像，有人會說它是一個遠睇是花生，近睇「頭上」被畫上紅黑色眼睛的雕像。描述中，SCP-173擁有生命且具有攻擊性。SCP-173故事比起早年《魷魚遊戲》中的一二三木頭人更恐怖。當你目光看到它，或它被任何人目光注意到時，它並不會攻擊，但當時視線轉移，或不被任何人目光看到時，它就會趁你不備，扭斷你的脖子。

當你目光看到它，或它被任何人目光注意到時，它並不會攻擊，但當時視線轉移，或不被任何人目光看到時，它就會趁你不備，扭斷你的脖子。（YouTube截圖 / SCP Orientation - Live Action）

當你目光看到它，或它被任何人目光注意到時，它並不會攻擊，但當時視線轉移，或不被任何人目光看到時，它就會趁你不備，扭斷你的脖子。（YouTube截圖 / SCP Orientation - Live Action）

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以下轉述有關SCP-173的故事

於1993年移動到Site-19。起源至今未知。它由混凝土和鋼筋建造，並有Krylon牌噴漆的痕跡。SCP-173會移動且具有高度敵意。該物體在直接視線內無法移動。與SCP-173之間的視線時刻都不得中斷。派往收容間的人員要在眨眼前相互提醒。據報告該物體的攻擊方式為折斷頭骨底處的頸部，或是勒頸。在一起攻擊事件中，人員應遵守4級危險物體收容措施。 人事報告稱，當收容間內無人存在時，其中會傳出刮石的聲音。這被認為是正常現象，並且該行為所發生的任何改變都應當向值班中的代理HMCL監督員報告。 地板上的紅棕色物質為糞便和血液的混合物。這些物料的來源未知。內部環境須每兩週清潔一次。 SCP基金會