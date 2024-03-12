盧信宥喺馬來西亞同香港兩邊忙　與黃曦桃合唱新歌原來係經佢推介

《全民造星V 》的盧信宥（Ash）日前於將軍澳一個商場舉辦白色情人節派對及新歌MV首播會，找來嘉賓同樣是造星V的鄧家杰、創作女歌手黃曦桃TAOTAO、新人黃梓僑和李雨青。

盧信宥（Ash）日前於將軍澳一個商場舉辦白色情人節派對及新歌MV首播會。

鄧家杰、黃曦桃、黃梓僑和李雨青都有嚟撐場。

活動上Ash和家杰互送情人節禮物，Ash送上女性睡衣，家杰送上保溫杯，Ash表示看到家杰緋聞雖然不知真假，希望他找到好的另一半照顧他，家杰知道Ash新年病了，同樣祝福他有人照顧。可是兩人工作的心超強，Ash在馬來西亞剛投資開設演藝學校，香港剛又推出新歌，兩邊地區都要兼顧，下半年更會推出自己作品。可能之前缺乏休息，個人免疫系統出現問題，之後會多加注意身體。家杰同樣滿肚大計，四月推出新歌MV跟Ash一樣有驚喜演出。

Ash和家杰互送情人節禮物。

盧信宥新歌《我一個孤單空虛發覺夜漫長》與創作女歌手黃曦桃（TAOTAO） 合唱，MV分三個不同故事，其中一個是Ash跟新人黃梓僑有BL（Boys Love）情節演出，拍攝當日兩人初次見面就要表現溫馨整蛋糕，Ash大讚黃梓僑對鏡頭敏感，兩人演技大爆發很快完成拍攝。另外，TAOTAO要感謝造星節目粉絲的媽咪推介Ash給他合唱，初次見Ash就是在錄音室，已感受到他唱歌的力量。