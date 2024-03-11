唱作歌手曾遇記者無禮行為嬲到走人　狠批對方：畀返少少尊重自己

唱作歌手潘宇謙（AP，原名潘伯仲），去年推出《天黑時想跟你到白頭》反應不錯，其實他自16年出道以來都推出過不少歌曲，而他近日就在Threads分享一次經歷，形容是「入行後最癲的訪問」，他說自己人生第一首歌《法西斯情人》，邀得「夕陽組合」出手，陳輝陽作曲、林夕填詞，而18年他再推出《犬屋敷》，則由陳考威作曲、林寶填詞，他去電台宣傳歌曲，再接受電視台記者訪問時，就遇到一位冇做功課的記者。

AP是獨立歌手，近年成立了自家廠牌。（IG@anson.poon）

16年，AP推出《法西斯情人》，由陳輝陽作曲、林夕填詞。（MV截圖）

AP說：「某電視台派咗個ABC仔訪問我（真ABC，中文程度應該同Jay ）一個threads決定分享一下入行後最L癲嘅一個訪問。話說我人生第一首歌「法西斯情人」有幸可以同陳輝陽同林夕合作，幾年之後有一次plug新歌「犬屋敷」嘅時候去電台宣傳，遇上一位「ABC」記者，他說：「某電視台派咗個ABC仔訪問我（真abc，中文程度應該同Jay Fung差唔多🤣）一roll機，第一句就問我，hello Anson，新歌好好聽wor，今次係你第二次同呢位陳監製，同埋呢位林填詞人合作，請問係咪已經好有默契？」

AP去電台宣傳《犬屋敷》時，曾遇上冇做功課的記者。（MV截圖）

他被對方的問題嚇親，續說：「我望住佢O咗嘴半秒之後話：兄弟，呢首歌監製係陳考威，填詞人係林寶，唔係陳輝陽同林夕，唔好咁arm（啱）同姓，字數又一樣就以為喺（係）同一個人啦，你唔識我唔緊要，但可唔可以畀返少少尊重D音樂人同埋你自己？之後我就走咗。」他說現時回想都覺得當時衝動，但的確是對方「零尊」在先。

《犬屋敷》由陳考威作曲、林寶填詞，記者卻撈亂了是陳輝陽和林夕。（MV截圖）

AP在Threads分享自己不被記者尊重、嬲到走人的經歷。（Threads@anson.poon）

AP出道大約8年，身兼唱作歌手及演員，曾於網劇《反黑》飾演Teddy仔一角，前年他宣布成立自家廠牌「Approved Music」，去年推出由陳卓賢（Ian）作曲和監製的派台歌《天黑時想跟你到白頭》，二人更加推合唱版本。同年他推出的華語專輯《High Time》，亦在台灣的音樂榜取得不錯成績。現年34歲的他，19年與太太Vivien結婚，育有一對孖仔。

AP在反黑演出Teddy仔一角。（影片截圖）

AP曾獲得「勁爆躍進歌手」獎。（IG@anson.poon）

AP去年演唱由陳卓賢（Ian）創作的《天黑時想跟你到白頭》，更加推合唱版。（IG@anson.poon）