婚後事｜王敏奕演技爆發獲網民激讚：狐狸精演得很好

TVB劇集《婚後事》已經播放至第三周，各人的關係亦明朗化，而羅子溢與陳自瑤已經離婚，昨日（11日）一集更講到羅子溢與王敏奕終於衝破障礙，成為情侶。而習慣單身的羅天宇在被王敏奕呼之則來揮之則去後，在今集發現自己其實一直都深愛著王敏奕。

羅子溢與王敏奕終於衝破障礙，成為情侶。(節目截圖)

羅子溢決定出售《婚後事》版權，而他在去談版權期間遇到王敏奕，才知道是被人有心計算炒作新聞。二人一出門口就遇到不少記者追問他們是否發展「不倫之戀」，羅子溢保護王敏奕離開，一起登上了的士。王敏奕說：「頭先咁樣，咪個個都以為我哋一齊咗囉，原來你仲咁關心我。」羅子溢卻冷靜地表示：「頭先咁混亂，男人保護女人係應該㗎。」

羅子溢保護王敏奕離開，一起登上了的士。(節目截圖)

羅子溢無法再回絕王敏奕的愛。(節目截圖)

羅子溢無法再回絕王敏奕的愛，二人在的士車廂中熱吻起來，最初羅子溢還有點抗拒，但最後被她的熱情融化。鏡頭一轉是二人赤裸的在床上醒來，羅子溢最終還是與王敏奕發生了關係，二人亦發展成情侶關係，羅子溢亦邀請王敏奕與自己同居。今集明顯見到羅子溢的演技有點不同，開始偏向走渣男風格，因為在他送女兒回家時，見到陳自瑤仍然會幻想自己跟她擁抱，可見他其實仍然深愛著陳自瑤。

二人在的士車廂中熱吻起來。(節目截圖)

鏡頭一轉是二人赤裸的在床上醒來，羅子溢最終還是與王敏奕發生了關係。(節目截圖)

羅子溢送女兒回家時，見到陳自瑤仍然會幻想自己跟她擁抱，可見他其實仍然深愛著陳自瑤。(節目截圖)

不少網民看完這集後都覺得羅子溢變了：「完全感受到羅仲謙（羅子溢），不是太愛王敏奕，只係有女送上門又喜歡他就一齊了，佢很愛自己個家和囡」、「大小通吃...變渣男了」、「羅仲謙真系好戲了好多」、「做得幾好 淫賤四眼佬」，有渣男當然亦有「賤女人」，網民都覺得王敏奕演得很好，是一個很出色的小三，她沒有如其他小三般被罵很慘，反而稱讚她：「女人真的犯賤， 自作孽。 賤女配渣男 剛好！」、「狐狸精演得很好...真的很衰格…」可以見到其實網民對於他們的角色都讚口不絕。

不少網民看完這集後都覺得羅子溢變了。(節目截圖)