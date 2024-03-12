頂流男神主動向女粉絲握手竟慘食檸檬　短片流出即時反應惹熱議

現年44歲的吳卓羲（Ron）曾與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大靚仔小生，拍過《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》一系列電視劇令人印象深刻。近年吳卓羲已轉戰內地發展，人氣不跌反升，更獲內地網友大讚為「顏值天花板」，所到之處必定引來大批粉絲包圍。月前他在深圳街頭出席活動，就獲大批粉絲包圍迫爆整條街，認真犀利。

吳卓羲獲封「顏值天花板」。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲逼到無路可走。（影片截圖）

吳卓羲保持距離免得被「溶咗」。（小紅書）

日前有網民就分享了吳卓羲在馬來西亞宣傳電影《源生罪》期間的短片，該名女網民有幸跟吳卓羲合照，但合照完便直接走人，並不知道原來吳卓羲當時已主動伸出手想跟她握手，吳卓羲見到對方走了，慘食檸檬的他，即不禁露出一臉尷尬之情，畫面搞笑。

片中見有兩男兩女粉絲與Ron站在布景板前合照，合照完後，Ron禮貌地伸出手欲跟身旁的女粉絲握手，怎料該女粉絲掉頭就走，令已伸出手的Ron一臉無奈又尷尬，場面十分搞笑。該名博主寫道：「因為排隊拍照不能慢慢來然後我就很緊張，趕快拍完就走了，完全沒注意到吳卓羲賞臉要和我握手……. 我竟然…直接走掉了…….離開後看到視頻我才知道有這回事，我真的是想打醒我自己….. 給我多一次機會我一定會看你多一眼。」事件還惹來網民熱議。

女網民分享她與吳卓羲合照的經歷。(小紅書)

女網民分享她與吳卓羲合照的經歷。(小紅書)

女網民分享她與吳卓羲合照的經歷。(小紅書)

女網民分享她與吳卓羲合照的經歷。(小紅書)

幕。

吳卓羲下體激凸。（小紅書）

好難令人哋唔望。（小紅書）