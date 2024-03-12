麥明詩圍村婚宴與民同樂　邀旗下年輕人賦能組織學員參與歎盆菜

「十優港姐」麥明詩（Louisa）將於三月底下嫁機師未婚夫盛勁為，有指由於親友眾多，婚宴酒席將分3日分別於圍村、吉列島遊艇會及五星酒店舉行。圍村主要宴請圈外朋友及雙方家長的朋友，遊艇會宴請的大部分為親戚，而五星酒店則以宴請圈中藝人好友為主，3場酒席埋單預計至少7位數字，而一對準新人早前亦已開始四出派喜帖，分享喜悅。

麥明詩盛勁為甜蜜互望。（IG@louisa_mak）

麥明詩與盛勁為的婚照。(IG@louisa_mak)

而麥明詩近年積極多方面發展，其中為了讓年輕人和企業CEO提供互動、合作的平台，與幾位志同道合的朋友成立組織Project Melo Limited。向來破格的麥明詩，亦希望透過自己婚禮，讓旗下組織學員體驗傳統盆菜並參與她的婚禮慶祝活動。

麥明詩與盛勁為的婚照。(ig圖片)

Project Melo Limited在社交平台宣布：「又有一個精彩的活動啦！！我們的共同創辦人 Louisa 邀請成員們體驗傳統盆菜並參與她的婚禮慶祝活動。盆菜是傳統的圍村佳餚，通常在婚禮、祭拜祖先、或是節慶時都享用，充分代表了傳統的圍村文化。除此之外，當天還會有村民帶領我們體驗他們的日常生活！讓我們一同體驗傳統的圍村文化並慶祝共同創辦人Louisa 的大喜之日！」並宣布於今日（12日）開始，組織學員可用Bid方式競投參加麥明詩與盛勁與圍村舉行的婚宴。

麥明詩有份創辦的Project Melo Limited透過社交平台，希望讓會員們一同體驗傳統的圍村文化，並慶祝共同創辦人麥明詩 的大喜之日。（IG圖片）

而該帖文同時附上一張圖片，背景是祠堂，身穿西裝的盛勁為公主抱式抱起麥明詩，二人展露出幸福笑容，準人妻更騷出一雙白滑美腿，相當養眼。