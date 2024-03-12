香港樂壇天后出席活動狀態極佳　惟穿搭出事慘變「五五身」惹負評

香港樂壇天后容祖兒（Joey）近年轉戰內地市場發展，頻頻接商演活動及接拍綜藝節目，同時她歌藝和造型俱精，歌聲悅耳不用多說，對時裝也有著一份要求，多年來的時裝風格，隨著歌路轉變而變得百變，因此成為不少國際時尚品牌的寵兒，經常獲邀出席活動及現身歐洲時裝周，絕對是時尚的指標。

Joey日前在港出席品牌活動。（陳順禎攝）

Joey一身打扮性感又有時尚感。（陳順禎攝）

近日，容祖兒現身深圳出席一個品牌活動，貴為天后的她，排場十足，座駕抵達會場時，大批保安和工作人員護駕入場，現場除了守候多時的粉絲外，也有不少市民圍觀，場面墟撼。有市民將拍下來的短片分享到社交平台，並寫道：「公司樓下捕捉Joey！Gucci的活動，Joey真的狀態極佳，又高又瘦臉超緊緻！」

Joey近日又現身深圳，出席同一個品牌活動。（IG@yungchoyee）

索！（IG@yungchoyee）

性感。（IG@yungchoyee）

天后級。（IG@yungchoyee）

片中所見，容祖兒當日一頭挑染中分長髮，外面穿上一件over size卡其色外套，但原來內有乾坤，裏面配搭上一條超低胸短裙，騷出一對白滑美腿，吸睛之餘充滿時尚感。惟網民愈看愈覺得不對路，向來身型比例獲讚的容祖兒，竟驚變「五五身」，大家都勁彈出事於穿著的那對鬆糕鞋。

網民大讚Joey狀態極佳。（小紅書截圖）

惟鬆糕鞋出事，搞到她變「五五身」。（小紅書截圖）

+ 2

網民紛紛留言表示不懂欣賞：「這種鞋反倒顯得人五短身材」、「最近都穿這個鞋。真的好難看呀」、「這鞋欣賞不來」、「這個鞋真是又土又醜」、「哇對厚底鞋肉酸度…」負評如潮。

網民表示不懂欣賞這種鬆糕鞋。（小紅書截圖）