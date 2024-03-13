無綫新晉靚仔小生新劇玩轉性？　造型曝光激似人妖網民嚇一跳

無綫新劇《武林》目前已開始了拍攝工作，劇中除了有高海寧、周嘉洛、黃智賢、謝嘉怡、吳偉豪、遊嘉欣及江嘉敏等人主演外，也有一位近年常常在不同劇集都見到他身影的無綫新晉靚仔小生——吳子沖。

吳子沖日前為無綫新劇《武林》開工。（小紅書截圖）

這個新造型被指似女仔。（小紅書截圖）

有網民笑言靚到似人妖。（小紅書截圖）

吳子沖日前為劇集首日開工，並分享到社交平台作紀錄，但當日天氣似乎一般，他在帖文寫道：「雨中完成DAY1打戲」。雖然角色、劇情現時還未知，但知道其一身造型已成功吸引網民注意，漂然一頭金髮的吳子沖，連眉毛都染埋，其中一個造型他紮起辮，露出兩條長長的瀏海，加上白到發光的皮膚，驟眼睇真的以為是女生，同他平時高大靚仔的形象完全不同。

呢個look又好日系。（小紅書截圖）

花美男。（小紅書截圖）

同場還有周嘉洛。（小紅書截圖）

和蔣祖曼。（小紅書截圖）

造型曝光後，吸引不少網民都紛紛留言，笑指陳維冠：「真的喜歡奇奇怪怪造型+女星剪短髮」和「好鍾意性轉」。另外也有網民被吳子沖的「靚女」造型嚇到：「第一張好像女仔」、「我以為那個美女出場」、「唔紮起 真係嚇左一下」、「有啲似人妖，但都係屬靚嘅」；而同劇的江嘉敏和鄧伊婷也分別留言：「細妹，今日唔見你嘅」、「第一下想叫你靚女」。

網民留言。（小紅書截圖）

笑指被他第一個造型嚇一嚇。（小紅書截圖）

也有網民讚他「美女」。（小紅書截圖）

現年32歲的吳子沖擁187cm身高，讀書時已兼職擔任時裝模特兒，亦曾參加雜誌舉辦的大專校花校草選舉，並獲得冠軍。身形高大的他同時也是一名運動健將，熱愛打籃球，又擅長劍擊運動，在學界更有劍擊王子的稱號。Felix曾在英國留學，之後回港報讀香港公開大學，是社會科學系學士，絕對是有外型又有學識。

吳子沖曾在2013年參加「大專校花校草大選」並獲得冠軍。（Instagram圖片）

吳子沖係運動健將。（Instagram圖片）

吳子沖身材健碩。（Instagram圖片）

吳子沖在香港公開大學社會科學系畢業，在校期間已兼職時裝模特兒。（Instagram圖片）

吳子沖在同屆藝訓班的畢業生中，算是戲約最多的一位，大概是演陽剛男性角色又得、憂鬱小生亦得。（Instagram圖片）

2017年，吳子沖認為自己參與過不少大品牌時裝騷，反令事業遇上瓶頸位，而且模特兒可以靠外表及青春賺錢的日子有限，故當時機緣巧合下投考無綫電視第29期藝員訓練班，翌年4月正式成為旗下基本合約藝員和繼續兼職模特兒；其後於2021年，吳子沖獲監製陳維冠賞識，在《七公主》中飾演暖男「張文豪」一角而受到注目，並首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」；及後不乏機會，於《新四十二章》、《靈戲逼人》及《羅密歐與祝英台》中均有發揮。另外，他又與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，兩人曾一起於IG上開設網上時裝店。

吳子沖成為監製陳維冠常用演員。（Instagram圖片）

在《新四十二章》演奸角。（Instagram圖片）

有型難不到他。（Instagram圖片）