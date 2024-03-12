姚子羚勇闖柬埔寨登台遺憾冇得行街　被問當地安全性：小心啲囉

姚子羚今日（12日）出席好友陳煒醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，分享對方當老闆娘的喜悅，她接受訪問表示：「我頭先都有問陳煒話美容院都開咗張，佢都有話遲啲過嚟啦！想有啲乜嘢都可以過嚟做啊！」

姚子羚今日（12日）出席好友陳煒醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式。（梁碧玲攝）

提到最近飛往柬埔寨登台演出，她興奮表示：「係呀！其實啱啱呢兩日先返到嚟香港，真係有啲遺憾唔可以出去出邊行吓，如果夠時間我都好想去行吓。」講到網民留言指姚子羚勇闖柬埔寨登台，無懼「KK園區」事件，她坦言：「咁我都有問過，相信安全性係OK嘅，公司有擔保同我做呢樣嘢，都有人同我去。又唔好話非常去擔憂，我都覺得唔係淨係呢個地方嘅，其實有好多地方都有呢啲事情發生，小心啲囉。」她強調今次沒有特別去任何地方，並表示：「喺個酒店非常安全。」提到保安方面有否加強，她說：「基本上我哋落機就已經係酒店嘅保安一路跟住我哋出去機場就上車，上完車去到酒店就落車。酒店裏面係安全嘅，有晒安檢。」

姚子羚指柬埔寨登台冇時間行街。（梁碧玲攝）

被問到「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」會否在香港演出，她表示：「呢個都好希望，其實一路我哋都想，我諗香港可能有機會係最尾，未知，如果有主辦方想邀請我哋梗係非常開心，目前都係希望去東南亞先，都想去返啲近少少嘅地方。」她繼續指大家都各有各忙，並透露：「前排同李施嬅佢哋食飯慶祝生日，我都唔得閒去到，所以要約得到大家一齊去做一個騷都係唔容易。」講到香港站會否以紅館為目標，她直言：「真係有啲難，紅館係好多歌手嘅夢想，我諗未必，都有諗過度過可能會喺亞博或者會展，不過我哋未有確定。」