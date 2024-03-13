黃偉晉因失言丟工作林子閎冇關心　相信他為人：一定不是這個意思

香港國際影視展2024昨日（11日）正式開始在會展舉行一連四日的展覽，每天都有不同的國家及地方的參展商到場，昨日就有台灣的前來宣傳他們藝人的新劇。 台灣藝人林子閎日前（11日）來港宣傳劇集《完全省錢戀愛手冊》，林子閎接受《香港01》訪問時表示在劇中飾演top sales：「他的金錢觀念就是月光族，他只要一拿到薪水，就會把所有的薪水花掉。」以前的林子閎比較少出演喜劇，都是演一些比較深情或是正經的角色，所以這次林子閎能演一些比較偏喜劇的他就覺得很開心表示：「我喜歡！這幾年都有接觸到有喜劇元素的劇集，我都比較喜歡。」

台灣藝人林子閎日前來港宣傳劇集《完全省錢戀愛手冊》。(胡凱欣 攝)

林子閎被問到現實中他是不是一個比較嚴肅的人時，他立即笑開的表示還好：「其實也還好耶，我應該是有反差啦！因為我長相跟講話給人的感覺都比較嚴肅。」因為這個外表讓人不敢靠近，他提及到之前與不熟悉的演員合作時，曾被指太兇，不敢跟他說話。

以前的林子閎比較少出演喜劇，都是演一些比較深情或是正經的角色。(胡凱欣 攝)

林子閎說自己有反差啦。(胡凱欣 攝)

現實中的林子閎比較悶騷，不愛花錢也不愛出去玩，相信他所賺的一定比花的多。而劇中他跟郭書瑤演姊弟戀，被問到有沒有難度時，他後應超快的回答：「不會難啊！因為我從以前到現在，幾乎每個搭擋的女主角，年紀都比我大。」而現實中他能夠接受姊弟戀嗎？他想了一想就回答：「姊弟戀，我OK啊！」

林子閎說自己不介意姊弟戀。(胡凱欣 攝)

林子閎被問到因為曾經演出BL（boy love）劇，會不會怕被定型，之後都會一直接這類的劇集時，他說：「不會，不會怕。在我心目中他就是一個關於愛的作品，我個人啦，不會把它定位成什麼類型。」而被問到男團出身的他，現在還會有機會出新歌嗎，他就表示暫時不會：「目前都是以戲劇為主，因為戲劇佔了我大部分的時間。」但他沒有把出新歌說得死死，讓人期待一下。

這次林子閎能演一些比較偏喜劇的他就覺得很開心。(胡凱欣 攝)

上月他的前團員黃偉晉發生說錯話導致甩了紅白大戰的主持人工作，林子閎被問到有沒有關心一下他時，他立馬正經的說：「我沒有關心他這個事情，但他家裡的事情我有去，因為我覺得他在工作上的事情，首先我是相信他的為人，畢竟我跟他一起打拼過。我也覺得他不是這個意思，那我覺得這個是他工作的上去克服的難題，當然我心裡一定是相信他的。」因為林子閎相信黃偉晉的為人，所以沒有去理過有關他這個的事情。至於被問會不會跟以前團體的成員出來聚會聯絡一下感情時，他則說：「有空的一定會出來吃飯啊！」看來林子閎都非常重感情，即使團體成員都已經單飛了，他卻表示仍然有跟他們聯絡，十分有愛。