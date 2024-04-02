ZOOM IN 今代香港門神----謝家榮的足球世界

一輪亞運，一句「我唔想再講雖敗猶榮」令香港足球隊門將謝家榮再次站在大眾C位。由屋邨街場踢到今天的大港腳，期間經歷過因工作簽證延誤錯失英冠青訓機會。跌倒再企穩，到底今代香港門神是如何煉成?他又有甚麼鮮被發現的足球印記及趣事值得一次又一次去ZOOM IN?



香港隊守門員謝家榮。

由前鋒到門將，把關天份4X放大。

小學五年級的家榮，在一次機遇巧合之下，得到客席守門員教練的青睞，展開他守門員的生涯。潛能藏在他小小的身驅上，當有伯樂賞識，能力便充份發揮。當時初嚐做守門員滋味的家榮，在身形的優勢和靈敏的觸覺之下，接球得心應手。「當時貪玩，膽粗粗試當守門員。慢慢培養了自信心和成就感，越來越喜歡，從來沒有後悔過守在這個位置。」家榮笑說。

說到最深刻的比賽，家榮立刻憶起亞運的關鍵一仗——對陣伊朗的八強比賽。「無論是球員或是球迷都未有想過我們能夠第一次打進亞運的城牆。」當時屢救險球的家榮，在自己的崗位上發光發亮，把自己的潛能放到最大，突破自己的極限，為香港足球打破紀錄。

要突破自己，便要在逆境中遇強愈強。在一月的亞洲盃，家榮站在亞洲足球最高最大的舞台決戰陣容強大的巴勒斯坦。「與實力如此強的球隊對壘是很值得學習的機會。」即使落敗，家榮在累積經驗後繼續前行，每次的挫敗只令他更洗練。

把生活獻給足球的家榮，在閒餘時間亦喜愛拍攝。環遊世界各地出賽的他，常常都想拍低一些人景物留念。「我喜歡拍照，也喜歡被拍，能回顧一些過往的經歷是很有趣的事。」

比賽時，千鈞一髮的片刻，只有鏡頭可以捕捉到，留下回味。

拍照絕對是謝家榮生活重要的一部份。

謝家榮樂意別人為他在球場上留下倩影。

滴水不漏，人、機一樣。

緊守門前的家榮在亞運和亞洲盃的表現都令球迷以至香港人引以為傲，一時飛身一時低撲，究竟家榮如何達到滴水不漏的境界？「訓練完結後最重要是反思當日所學，回顧自己比賽的片段，改善不足。」

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謝家榮下的苦功絕非徒然。

看遠4倍，展望至清未來。

亞運、亞洲盃熱潮過去，一切似乎又回復平淡，但作為職業球員的他早已將目光放到更遠。雖已超齡，家榮並未有計劃把腳步慢下來：四年一次的亞洲盃再一次成為他的目標。「我希望再感受這麼熾熱的大賽氣氛。下次的目標就是出線。」他以肯定的目光望向記者說道。

作為守在場後的守門員，他絕對意識到綜觀全局的重要。「看清局勢會令我預判將會發生的賽況，提醒隊友踏前一步，向右一步等。這能力絕對有助我指揮場上隊友，以至我自己場上的表現。」

說到綜觀全局，家榮提到香港足球不可或缺的一環——年輕的潛力。「現時有潛質的年輕人很多，我亦遇到不少我認為在適當的培訓下會成材的年輕人。」他坦言香港人並不缺乏潛質，如何發挖這些潛能才是要深究的問題。

謝家榮期望能於下屆亞洲盃再創高峰。

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