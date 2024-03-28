澳職方程式｜雙雄攻力強勝負難料　悉尼中岸「大」混戰

近況勇銳的上屆總冠軍中岸水手，於今周澳職聯賽造訪FC悉尼；水手僅以3分落後於榜首的威靈頓鳳凰，今場力爭「大」獲全勝，取代鳳凰的領先地位。



中岸水手是上屆總冠軍，但今季開季出閘脫腳，連輸4場，但之後的17場卻取得12勝4和1負，不敗率94%，他們近4場更錄得全勝且不失一球，氣勢一時無倆，也因而以21戰得40分的成績，穩站次席，僅以3分落後榜首的威靈頓鳳凰，且少賽一場。

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FC悉尼有主場之利，而且近7次鬥中岸水手6次先開紀錄，故睇好他們開主W亦屬合理。然而，他們近4場比賽有3次是於領先1：0下被追和甚至反超前，換言之如下注主勝或主隊贏1：0波，而又真的出現了，就不宜守到尾，並且應該利用派彩快成能先止賺，然後再即場補和波或入球大。



中岸水手近17場澳職取得12勝4和1負，近4場全勝不失一球，氣勢一時無倆。（Getty Images）

不過，水手近17場唯一的敗仗，正是不敵今場的對手FC悉尼；水手當時還是主場迎戰，卻以1：3落敗。FC悉尼上周以1：2作客不敵鳳凰，但之前8場其實未嘗敗績，如果單計主場的話，近6次主場取得4勝2和的佳績，確有與水手一拚之力。

FC悉尼雖然沒有一個超級射手壓陣，但勝在入球分散，已有11名球員在聯賽取得「士哥」；其中要留意入了9球的法比奧高美斯（Fábio Gomes）。這名26歲巴西前鋒，本身效力巴甲明尼路，但球隊想他多點磨練機會，因此不斷將他外借，今季便來到了FC悉尼，並以穩定入球量成為球隊首席射手。

FC悉尼在主場表現出色，近6次主場出戰，取得4勝2和。（Getty Images）

雙方近5次對壘，FC悉尼稍佔上風，贏了3次輸了2次；反而另一數據更值得留意，這5場中，有4場的總入球超過3球。因此，在這場勝負難料的賽事，博入球大相信更「穩陣」。