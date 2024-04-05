澳職方程式｜前列大戰鬥入波　威靈頓鳳凰力抗中岸水手

剛於周中力挫墨爾本城的中岸水手，在今周澳職的榜首大戰，主場面對暫列首位的威靈頓鳳凰，如果在這場「6分波」一舉擊敗對手，有望超越對方登上榜首。

（球賽編號：FB4229，4月6日下午2時30分開賽，無綫myTV SUPER App直播）



上周作客FC悉尼以0：2敗走，中岸水手周中面對墨爾本城不容有失，他們於主場陷入苦戰下，竟憑麥斯巴勒特（Maximilien Balard）補時的入球，以2：1反敗為勝，並以23戰得43分的戰績，收窄與榜首威靈頓鳳凰的差距到只餘3分，由於勝仗相同而水手的得失球較佳，因此水手下仗若擊敗鳳凰，便可取而代之。

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鳳凰雖然要千里迢迢由新西蘭到澳洲比賽，但作客表現未見有太大影響，今季12場作客聯賽錄得5勝5和2負的佳績，其中在對上7場更錄得3勝3和1負。要留意，他們於近4場作客聯賽，3次跟對手於半場踢成0：0，賽前下注了0：0波膽或主客和「和波」的球迷，如去到40分鐘仍是0：0，可以考慮於半場前先獲利，然後睇定形勢再進行即場投注。

要留意，鳳凰周中沒有比賽，相反水手於周二才踢畢對墨爾本城的聯賽，4日踢兩場比賽，體力負荷大，故宜秤先鳳凰。



中岸水手靠麥斯巴勒特補時入波，以2：1反勝墨爾本城，力追榜首的威靈頓鳳凰。（Getty Images）

不過，水手近4次面對鳳凰未嘗勝果，只取得3和1負；反而值得留意的是，兩軍對壘多有大手交易，近7次碰頭有5次總入球超過2球，其中3次更超過3球。

鳳凰今季表現突出，一直在榜首領放，今年1月開始，更曾保持連續10場不敗（5勝5和），直至3月9日才作客以0：1不敵墨爾本城，但緊接兩場主場順利奏捷，足見仍能保持勇態。其中特別要留意的是新西蘭國腳前鋒巴巴路西斯（Kosta Barbarouses），這名34歲老將今季表現穩定，至今聯賽有11球進帳，是球隊的首席射手。

威靈頓鳳凰前鋒巴巴路西斯今季有11球進帳，是球隊的取分之匙。（Getty Images）

中岸水手與威靈頓鳳凰今季碰頭時以0：0賽和，但之前6次對壘，卻有5次總入球多於2球。（Getty Images）

兩軍實力相當，狀態接近，誰勝誰負還看臨場發揮，因此今場與其捧主勝或客勝，倒不如博「入球大」更划算。