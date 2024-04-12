英超特攻｜利物浦迎水晶宮誓保爭標希望　紅軍撲「水」不勝無歸

英超爭標三雄在最後直路仍叮噹馬頭，利物浦上周作客以2：2逼和曼聯失卻榜首席位，今周主場迎擊下游的水晶宮，可謂不勝無歸。



利物浦上周作客曼聯本身佔盡上風，卻因前線連番失機下，幾乎喪師奧脫福，僅靠沙拿射入12碼才保住1分，雖然仍以71分與阿仙奴同分，但「兵工廠」以較佳得失球進佔榜首，「紅軍」屈居次席，落後1分的曼城排第3，聯賽餘下只有7場，仍難預料鹿死誰手。

路易斯迪亞斯近況不俗，是利物浦前線狀態較佳的一個。（Getty Images）

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論牌面，水晶宮肯定遠遠不及利物浦，外間甚至睇好利物浦可以淨處2至3球。不過，水晶宮無懼跟強隊交手，之前雖大敗給曼城、熱刺及車路士，但都是先入波的一方，其中對曼城更是於4分鐘就領先1：0。利物浦後防多傷兵，加上小將欠經驗有時不夠集中，故水晶宮確是有力偷雞，若賽前下注水晶宮客勝或贏1：0波膽，就要好好利用派彩快的割禾青功能啊！



因此，利物浦今周面對水晶宮實在不能有失，幸而他們主場戰績有保證，不單全季本土賽事不敗，而且聯賽能在晏菲路有分而回的，就只有阿仙奴、曼城及曼聯等前列隊伍。相反，水晶宮作客卻是「軟腳蟹」，近10場聯賽作客未嘗一勝，只取得4和6負的戰績。

利物浦近10次面對水晶宮取得8勝2和，包括首循環以2：1反勝對手。（Getty Images）

再者，利物浦一眾傷員也已復操，例如門將艾利臣、傳球出眾的阿歷山大阿諾特、把握力強的迪亞高祖達等已隨時可以候命，大大增強球隊的實力，以及主帥高普調兵遣將的靈活性。

水晶宮前鋒桑馬迪達近4場射入3球，但其火熱狀態未能助球隊打開勝利之門，這支倫敦球會近5場只取得2和3負。（Getty Images）

兩軍對賽往績也是以紅軍佔盡優勢，近10次對壘，取得8勝2和；利物浦今仗要開出「主勝」毫無難度，但能否大勝一場，則可以多參考一個數據，原來紅軍近10次主場，除了1：1打和曼城一仗外，其餘9場勝仗的總入球均達3球或以上，當中7場更贏對手兩球或以上，因此「入球大」也博得過。