冰球五人賽｜由港隊跳入大銀幕　張芷澄毋忘初心　續譜冰與火之歌

冰球由速度與激情結合，正是前港隊成員張芷澄（Christie）最愛這運動的原因。她雖然已加入了娛樂圈，對冰球的熱愛沒有退減，稍後更會參加「2024 Mega Ice 五人冰球賽」，繼續譜寫她的冰與火之歌。



「唔准諗，即刻答：冰球定拍劇？」記者在訪問一開始就考驗Christie，她聽到問題情不自禁「嘩」了一聲，半晌猶豫，最後還是選了：「冰球。」畢竟，她去年以素人姿態拍攝以冰球為主題的電視劇《冰上火花》，成為人氣女主角「阿豆」，最初的緣由就是她熱愛打冰球，並成為了港隊的一份子。

投身娛樂圈的Christie指拍劇時晚上不能練波，也會自己抽時間做些球棍控球練習。（公關提供）

Christie是運動健將，籃球、羽毛球、足球、手球都會玩，有些更曾是校隊，就連讀大學修讀的也是體育系，畢業第一份工就是體育教師，但在眾多運動中，她最愛的還是冰球，「我玩過很多不同的運動，但沒有一種運動的速度感可以跟冰球相比，還有那種碰撞，大家想贏的那種競爭，我都覺得冰球是最勁的」。

獲教練讚賞願意「go for battle」，Christie不止不怕冰球中的激烈碰撞，甚至覺得很刺激，所以她喜歡打前鋒多過做後衛，「相比後衛，前鋒多一些爭波、碰撞，我幾享受」，後衛因為要協助身後的守門員守住龍門，她直言壓力很大；至於守門員呢？「其實我所有位置都打過，包括龍門。打龍其實好驚，個波會迎面飛過來，裝備又好重，但都是一個有趣的體驗。不過，我還是喜歡打前鋒，Centre（中鋒）多一些。」打Centre除了碰撞多，還要一眼關七，因為在正中間，要兼顧全局，要思考如何協同不同位置的隊友。

雖然玩過很多不同的運動，但Christie認為沒有一種運動的速度感可以跟冰球相比。（公關提供）

雖然Christie只得廿多歲，但球齡都差不多十年，最初接觸冰球，應該跟很多香港人一樣，就是看木村拓哉主演的日劇《冰之驕子》，那時她只得四歲，當然未開始玩冰球，但也開始學溜冰；倒是其父親卻一直在打，還影響了女兒之後也愛上了這項運動。

那爸爸沒擔心過女兒參與這個運動嗎？畢竟碰撞很多，看似很危險。Christie卻解釋，冰球的裝備有足夠保護，所以其實不危險，「我覺得手球比冰球更危險，我大學時的手球隊友有不少人斷過十字韌帶，而且（裝備）保護不太強，但比賽時也會衝撞啊！」而且，心態也很重要，「我不介意碰撞，亦預計會撞，所以反而能避免受傷」，另外就是要有技巧，例如爭奪控球權，首先要「攞身位」，然後用球棍去擋住或撥開對手的球棍，令對手無法搶波，最後自己便把握機會搶球。

不怕打球，只怕沒得打。其一是場地問題，「我們不是有很多場地可以去練習」，Christie續道：「場地真的很難搞，平日練習都是自己比錢先有得練，就算打到港隊都需要自己付費的」。訪問在Mega Box的冰場旁做的，Christie不時會在這裏比賽及練習，她覺得算是不錯的場地，「冰接近正規賽場地，質量亦不錯，換衫空間也很寬敞」。

其二則是時間問題，譬如《冰上火花》男角柯煒林，都會參加今次賽事，但他平時卻沒時間練習，「他真的很忙，不要說練波，見面也難，但佢有在我們的群組問幾時練波，可惜今次比賽前我們未能遷就到時間」。至於她自己，雖然也投身了娛樂圈，但暫時還可以，「我練波、打聯賽，通常在夜晚，工作就通常在日間，所以現在仍平衡到的。之前拍劇，夜晚去不到練波，我就會自己抽時間做一些球棍控波練習，或者健身等等」。

在冰球還拍劇之間，Christie最後還是選了冰球。（公關提供）

由於「餓波」，她今次亦抽空參加男女混合賽及女子賽，但她坦言比賽勝負不太重要，「我有個習慣，就是每場都設定目標，未必是贏波，可能是今場我要扭過兩個對手，類似這樣，所以我今次賽事的目標，就是達成每一場的小目標」。

對於冰球，Christie心裏那團火沒有熄滅，雖然她沒有以重返港隊為目標，但她希望可以繼續打，繼續進步；她更為冰球影響她很多，尤其是讓她學會冷靜，「冰球是有很多碰撞的運動，所以好多時候你要懂得控制情緒，我小時候可能較衝動，但打得愈久，個人也愈來愈冷靜」，冷靜的，不只是在場上，面對工作，面對人生，都是用冰球學到的一切去應對，「打冰球也打開了我的思維，我從中體認到，打波又好，工作又好，如果遇到不如意的事，可以想方法改變一下，但有時真的改變不到，可能就要調整心態去適應」。

贏也好，輸也好；碰撞也好，跌倒也好；Christie都坦然面對。這一她的冰球之道，也是她的人生之道。

打冰球令Christie體會到不論是打波還是工作，如果難以改變一些不如意的事，就要調整心態去適應。（公關提供）

2024 Mega Ice 五人冰球賽

比賽日期：4月20日至5月4日（13天）

比賽場地：Mega Ice（九龍九龍灣宏照道38號 MegaBox L10）

組別：青年組（4月20-27日） | 成人組（4月29日-5月4日）

門票：免費入場

詳情：www.megaice.com.hk

參賽運動員：1800名

參賽隊伍：來自澳洲、北京、深圳、武漢、加拿大、中華臺北、日本、菲律賓、泰國和主辦城市香港的頂級球隊

裁判：所有比賽均由來自加拿大和美國專業裁判主持

獎品：總值超過港幣20萬元

