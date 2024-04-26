澳職方程式｜力爭季後賽最後入場券　西悉訪墨爾本取「勝」

澳職常規賽最後一輪賽事，排第7的西悉尼流浪者作客墨爾本勝利，只求一勝，才有望壓過墨爾本城躋身前6名，取得季後賽的最後一張入場券。

（球賽編號：FB5512，4月27日下午5時45分開賽，無綫82台直播）



除了中岸水手與阿特萊德聯尚有一場補賽外，澳職其餘10隊於今周末的比賽後，都會完成常規賽；常規賽前6名獲得季後賽資格，現在基本上前5名都塵埃落定，餘下第6位之爭，正是由墨爾本城及西悉尼流浪者競逐。

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墨爾本勝利及西悉尼流浪者的火力皆很強，前者26場入40球，後者也是同比賽場數下入40球，因此如睇好今仗打和或者開2：2或3：3波膽，就要利用派彩快於適當時間割禾青。事實上，雙方近14次於聯賽交手，有13次能夠分出勝負，其中勝利贏7場，西悉贏6場，僅得1次和波。



西悉尼流浪者（左）近5次面對墨爾本勝利取得3勝，對賽往績稍佔上風。（Getty Images）

墨爾本城現時以26戰36分排第6，比西悉尼流浪者多2分，取得主動權；相反，西悉尼今仗必須作客擊敗墨爾本勝利，兼墨爾本城失分，才有望趕上季後賽尾班車。

不過，西悉尼近況麻麻，已錄得三連敗，而且上仗正是主場不敵競爭對手墨爾本城，今場還要作客出戰，後來居上的難度十足；猶幸西悉尼今季作客戰績比主場還好，12場作客取得5勝2和5負，得勝率逾四成；他們在主場卻只得4勝2和7負，得勝率卻只得三成。

尼高拉斯米蘭奴域今季入了8球，是西悉尼流浪者的首席射手。（Getty Images）

墨爾本勝利今場若取勝，便可鎖定常規賽第3一席。（Getty Images）

墨爾本勝利的主場成戰也不算突出，12戰6勝4和2負，勝率剛好達一半。至於對賽往績，雙方近5次碰頭，西悉尼稍佔上風，贏了3次，打和落敗各一。勝利已穩獲季後賽入場券，西悉尼為爭奪季後賽餘下最後一席，戰意毋庸置疑，今場可安心捧「客勝」。