澳職方程式｜4強開打　FC悉尼迎中岸水手　勢搶先入波

澳職季後賽來到4強賽事，FC悉尼在首回合先於主場挑戰今屆常規賽冠軍隊伍中岸水手；主隊近況不俗，而且過去面對水手往往可先拔頭籌，今場有望再接再厲。

（球賽編號：FB6144，5月10日下午5時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



FC悉尼在季後賽首圈一場過賽事，主場以4：0大破實力接近的FC麥克阿瑟，當然有賴對方守將阿當臣在比賽27分鐘便領紅被逐。事實上，FC悉尼的主場戰績確實厲害，近10場取得8勝2和的不敗戰績，上次主場輸波已是去年12月的事。

派彩快攻略



FC悉尼最近火力全開，周五迎中岸水手隨時再有進帳，而在近3次對賽中，他們皆試過領先水手2：0，但只有一次把2：0勝果撐到尾，其餘分別贏3：1及被逼和2：2。換言之，如睇好他們可開主勝或2：0波膽，宜於適當時間利用派彩快止賺離場。



FC悉尼（淺藍衫）於今季季後賽首圈以4：0大破FC麥克阿瑟晉級4強。（Getty Images）

FC悉尼陣中要留意的是祖羅利（Joe Lolley），這名英格蘭翼鋒是白明翰青年軍出身，2022年加盟FC悉尼前，曾效力諾定咸森林，作戰經驗豐富，他今季已有11球進帳，包括近2場射入3球，狀態大勇。

中岸水手同樣近況絕佳，近10場取得9勝1負，因而最後27戰得55分，以2分壓過威靈頓鳳凰雄踞聯賽榜首。水手更是澳職的「客場王」，今季13次作客取得8勝2和3負，近10場作客更獲8勝1和1負，是以今仗雖然作客，也未能小覷。

FC悉尼翼鋒祖羅利近況不俗，上場對FC麥克阿瑟也有建功。（Getty Images）

中岸水手最後10場贏了9場，因而趕過威靈頓鳳凰，贏得常規賽冠軍。（Getty Images）

兩軍近態同樣不錯，勝負關鍵還看臨場發揮，倒是有一個數據值得留意：原來FC悉尼近5次面對水手，取得4勝1負的優勢，而重點是這5場悉數都是FC悉尼先拔頭籌，因此今場捧主隊先開紀錄，絕對博得過。