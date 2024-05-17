澳職方程式｜4強次回合　威靈頓鳳凰迎擊墨爾本勝利漫遊「細」界

今季表現出色的威靈頓鳳凰，於澳職季後賽4強次回合，回到主場迎擊墨爾本勝利，首回合雙方以0：0悶和，換言之，鳳凰今仗只需贏波，就可以首度躋身總決賽。

（球賽編號：FB6535，5月18日下午2時30分開賽，無綫myTV Super App直播）



作為澳職唯一的新西蘭代表，威靈頓鳳凰過往的表現未算出色，能晉身季後賽已屬萬幸，最好成績的一次已是2009/10年球季取得季後賽第3名；今季鳳凰卻浴火重生，在常規賽一直領先，到最後一周才被中岸水手趕過，但聯賽亞軍亦屬鳳凰歷來最佳戰績。

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威靈頓鳳凰返主場進行4強次回合，當然可被秤先，但近4次他們跟墨爾本勝利交手，2次先失波。換言之，如睇好勝利可以開客勝或1：0波膽，宜於適當時間利用派彩快止賺離場。



鳳凰門將阿歷士保臣只得21歲，今季才站穩正選，卻交出穩健的表現。（Getty Images）

鳳凰今季異軍突起，有賴堅韌的防守，常規賽27場只失了26球，防守力冠絕澳職；再者，他們在主場更是銅牆鐵壁，出戰14場只失了10球，而且有8場保持不失，也因此，他們於主場戰績亦相當彪炳，全季只輸過一次，而近9場主場取得7勝2和。

相反墨爾本勝利的作客成績卻麻麻，近8場作客只得1勝5和2負，包括常規賽最後一場作客，以0：1不敵鳳凰。

威靈頓鳳凰與墨爾本勝利在4強首回合踢得難分難解，最後互交白卷完場。（Getty Images）

老將科拿路利在常規賽攻入18球，排射手榜次席，今仗是墨爾本勝利打破鳳凰銅牆鐵壁的關鍵人物。（Getty Images）

對賽往績方面，鳳凰近4次面對墨爾本勝利，取得1勝3和，稍佔上風，要留意的是，這4場總入球悉數少於3球；加上鳳凰今季主場防守特強，今仗一於捧鳳凰「小」勝晉級總決賽，創造歷史。