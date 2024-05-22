澳職方程式｜終極一戰　中岸水手惡鬥墨爾本勝利　繼續精打細算

澳職來到終極一戰，上屆總冠軍中岸水手再度闖入決賽，今次他們的對手，則是墨爾本勝利；兩軍對賽往績旗鼓相當，水手能否藉主場之利蟬聯錦標？

（球賽編號：FB6661，5月25日下午5時45分開賽）



中岸水手在季後賽4強兩回合以2：1殺退FC悉尼，繼上季後再度躋身總決賽，由於他們是常規賽盟主，因此今次一場過的決賽獲得主場優勢。墨爾本勝利的晉級過程卻驚險得多，季後賽首圈先憑互射12碼淘汰同市的墨爾本城，繼而於4強在次回合要戰至加時，才以總比數2：1險勝威靈頓鳳凰。

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水手及勝利過往交手甚少沒有入波，對上1次於法定時間開出0:0波膽要追溯至2013年11月。事實上，論實力論狀態兩軍皆不相伯仲，故如以0:0完場，並非沒有可能。然而，數據不會騙人，若然包拗頸下注開盤時為8.75倍的0:0波膽，宜認清局勢利用派彩快止賺離場。



中岸水手（左）4強淘汰FC悉尼，第6次躋身澳職總決賽。（Getty Images）

水手今場佔上風之處，是擁主場之利，而他們近8次主場，取得6勝1和1負，戰績不俗。相反，墨爾本勝利作客戰績未算標青，近8次作客只得2勝4和2負，而且上場作客鳳凰也在90分鐘法定時間賽和，要戰至加時才獲勝。

不過，勝利也有一數據優勢，他們過去6次打入總決賽，有4次順利封王；水手卻在總決賽輸多贏少，5次爭冠只得2次成功。

水手上季以6：1大炒墨爾本城捧盃，今季又與來自墨爾本的球隊爭冠。（Getty Images）

墨爾本勝利晉級之路頗為驚險，上場面對鳳凰便要戰至加時才擊敗對手晉級。（Getty Images）

水手能成功衛冕，抑掝勝利能一搔6年之癢？事實上，兩軍實力相近，過往9次對壘，竟然各勝2場，另外5場卻打和。值得留意的是，這9場有7次總入球少於3球；所以勝負難料下，不如博「入球細」，更加穩陣