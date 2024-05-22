張康陽入主8年南柯一夢　國際米蘭被債主橡樹資本接管︱意甲

持有國際米蘭的中國公司蘇寧集團，近年財政問題持續亮紅燈，美國基金公司橡樹資本（Oaktree Capital Management）宣布接管國際米蘭，球會主席張康陽的8年班主夢走到盡頭。



橡樹資本宣布接管國際米蘭，球會主席張康陽的8年班主夢走到盡頭。（Getty Images）

橡樹資本通告指出，「2024年5月24日起，橡樹資本管理的基金成為國際米蘭足球會持有人，這是國際米蘭控股公司無法償還橡樹資本一筆2024年5月21日到期總值約3.95億歐元3年貸款的結果。」

「2021年5月，國際米蘭在2020/21財政年度錄得紀錄虧損，橡樹資本為國米控股公司提供必須資本讓球會財政狀況保持穩定及繼續營運，同時保證向球員及職員支付薪金。橡樹資本緊急介入3年來，國米贏得第8及9座意大利盃冠軍，獲得第6、7、8次意大利超級盃，歷史性第20次意甲錦標及球衣第二顆星，並自2010年後首次晉身歐聯決賽。橡樹資本致力為國米健康長遠發展達到最佳效果，當中以球會及持份者的營運及財政穩定作為優先考慮。」

國際米蘭今季歷史性第20次奪得意甲冠軍。（Getty Images）

領國米8年奪7冠 解決不了財務危機

蘇寧集團持有國際米蘭8年，公司創辦人張近東獨生子張康陽熱愛足球，擔任蘇寧體育部長，2016年6月收購國際米蘭，期間贏得7項冠軍，包括2020/21及2023/24兩奪意甲錦標，兩次意大利盃及3次意大利超級盃，亦曾先後晉身歐霸及歐聯決賽，打破宿敵祖雲達斯的壟斷，領國米踏上復興之路。

今季張康陽率國米贏得歷史性的第20次意甲冠軍，球衣胸前終加入等待已久的第二顆星，然而來季國米不會再有他的身影。蘇寧這間中國巨企近年陷入財政困難，屢次傳出賣盤的消息，新冠疫情打擊嚴重，2021年5月向橡樹資本借款，2020/21球季贏得意甲後，國米無力增兵反而「縮皮」，主帥干地離隊，高價放走盧卡古、夏基美兩大主將。

國米獲接管 不用重蹈江蘇蘇寧覆轍

當時已盛傳國米勢必易主，惟藍黑兵團一路營運下來又不算太差，留得住射手拿達路馬天尼斯，2021/22球季意甲獲亞軍兼意大利盃及超級盃雙冠，2022/23球季再次國內盃賽雙冠兼聯賽季軍，而且時隔逾10年再次晉身歐聯決賽，終負曼城獲亞軍，並在今季意甲再度封王。

張康陽被指入主國米以來投入9億歐元，論獎盃和成績，他是個不錯的班主，然而球會財政狀況一直無起色，又受到母公司蘇寧財困波及，最終在米蘭8年南柯一夢，一場班主夢開心過後，一無所得好夢成空。

事實上，張康陽入主國米前半年，蘇寧集團在2015年12月21日入主「同鄉球會」江蘇國信舜天足球俱樂部，球會易名為江蘇蘇寧足球俱樂部，並在2020年球季獲得球會史上首座中超冠軍。諷刺的是，蘇寧集團因資金鍊出現問題，球會在2021年2月28日宣布解散，身為應屆冠軍的江蘇蘇寧無法獲得中超資格，暫別職業聯賽舞台，球隊財務問題加上無贊助商接手，球隊實際上已成為歷史。

江蘇蘇寧解散至今超過3年，國際米蘭財困問題未解決，獲蘇寧債權人橡樹資本接手，而不用重蹈江蘇蘇寧覆轍，已算是「執番身彩」。