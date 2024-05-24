美職早霸王｜國際邁亞密作客溫哥華白帽　空手奪「白」刃

美斯可說是主宰了國際邁亞密的命運，他在陣，捷報連連；他缺陣，戰績失色，因此今周邁亞密作客溫哥華白帽能否全取3分，還看這名阿根廷球王能否健康登場。



周中作客奧蘭多城一仗，美斯膝部有點痛楚，主帥馬天奴為安全起見，讓他休息，滿以為還有「巴塞三子」蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴壓陣，仍可奏捷，卻事與願違，只能以0：0悶和對手；到周末主場迎擊華盛頓聯隊美斯復出，雖然狀態仍未十足，但邁亞密還是以1：0小勝，並以15戰31分戰績，續踞東岸榜首。

美斯披甲與否，大大影響國際邁亞密的得勝率。（路透社）

邁亞密攻入36球，是列強之冠，但他們攻力強勁之處，在於效率。這支東岸雄師今季有181次射門，射門次數只列中游，排第12；不過，他們勝在射門命中率達46.4%，是列強之冠。其中美斯48次射門，23次中目標，命中率達47.9%，有10球進帳；攻入11球的蘇亞雷斯更誇張，33射25中，命中率高達75.8%。

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邁亞密今季美職常常喜玩讓賽，近7場聯賽有6場是被對手攻破大門而先落後0：1，而且全都於頭30分鐘內失守。周六他們迎戰今季客場聯賽只曾1敗的華盛頓聯隊，如想扒冷門下注客勝或者贏1：0波膽，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



邁亞密近7場取得6勝1和，單計作客的話，今季取得4勝2和1負，戰績也不俗；但要留意的是，作客失分3場，有2場正值美斯倦勤；因此美斯在陣與否，大大影響球隊的爭勝機會。

拜恩韋德是溫哥華白帽的首席射手，有5球進帳。（路透社）

溫哥華白帽近況一般，近5場未嘗一勝，只取得3和2負；他們今季6次主場出擊，亦只取得2勝2和2負，難怪僅以13戰19分在西岸排第7。邁亞密實力佔優，近況亦佳，今場還是信名牌捧「客勝」。

甘賓拿上仗對華盛頓聯隊時，於補時階段一箭定江山，助邁亞密國際以1：0險勝對手。（路透社）

【同場加映】美職名家伊恩彭美拿

捧國際邁亞密再勝延不敗



萊茵格特上周末成為溫哥華白帽的英雄，臨完場前射入12碼助球隊作客以1：1逼和西雅圖海灣者。白帽近5場聯賽只得兩個入球，期間3和2負。美斯上周末為國際邁亞密踢足90分鐘，但球隊對華盛頓聯隊只能小勝1：0。李安納度甘賓拿成為球隊的贏波功臣，下半場補時第3分鐘入替馬迪亞斯洛查士，並僅在1分鐘後射入全場唯一入球。邁亞密近9場聯賽6勝3和佳，作客只得1敗，其餘賽事取得4勝2和。我認為客勝可取。

