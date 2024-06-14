美職早霸王｜費城聯久沉　國際邁亞密作客半力夠攞分？

歐洲國家盃剛告上演，美洲國家盃亦舉行在即，但美職未有休季如常進行；美斯及蘇亞雷斯兩大球星均要勤王，東岸榜首勁旅國際邁亞密半力上陣下，作客費城聯能否全身而退？

（球賽編號：FB7399，6月16日上午7時30分開賽，Apple TV App直播）



美斯與蘇亞雷斯，一個36歲，另一個37歲，但兩名老將於國際賽未言退，而今次在美洲盃於美國上演，也稍減兩人舟勞頓之苦；除了兩人倦勤外，國際邁亞密還有中場馬迪亞斯羅渣士（Matías Rojas）要代表巴拉圭出戰。

美斯要代表阿根廷征戰美洲國家盃，隨時要缺陣到7月中。（路透社）

不過，邁亞密的攻擊線上還有李安納度甘賓拿（Leonardo Campana）；由於蘇亞雷斯來投，司職中鋒的甘賓拿今季正選上陣次數銳減，只嘗6次正選披甲，但他也交出了4個入球，僅次美斯與蘇亞雷斯之後，屬球隊第3號射手，或許他今仗獲委重任能交出好表現。

事實上，邁亞密近5場作客取得4勝1和，走勢凌厲；相反，費城聯主場戰績差劣，近6場未嘗勝果，只取得2和4負，難怪他們僅以16戰20分的成績排東岸第8，足足落後於邁亞密達15分。

國際邁亞密中鋒甘賓拿今季少了上陣機會，但每次落場都交足功謂，今季也有4球貢獻。（Getty Images）

對賽往績方面，近6場雙方打成2勝2和2負，勢均力敵，但考慮到邁亞密整體實力較佳，費城聯主場近況低沉，一於捧邁亞密客場揚威。

費城聯於主場表現低迷，近6次主場出擊只取得2和4負。（路透社）

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國際邁亞密缺雙星仍有望不敗



費城聯今季繼續掙扎，來到球季的一半只錄得4勝4負及聯賽最多的8次和局。正面的是，球隊近4戰保持不敗，但當中有3次和局，因此其實是失掉6分。國際邁亞密兩週前在主場與聖路易城SC踢成3：3，連續第2場聯賽失掉3球該戰他們曾3度落後，但多得美斯、蘇亞雷斯及佐迪艾巴的入球扳平取得1分。由於美斯及蘇亞雷斯要出戰美洲國家盃，對於他們來說將是困難重重。然而，費城聯主場戰績不濟，同樣有不少球員出戰國際賽，因此我看好和局，可同時吼國際邁亞密受讓。

