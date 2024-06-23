歐國盃爭霸｜克羅地亞撼意大利勢均力敵　宜取半角「細」

卡塔爾世界盃季軍克羅地亞，於「死亡B組」兩場過後只得1和1負敬陪末席，今場面對防守緊韌的意大利，要打開勝利之門亦非易事。

（球賽編號：FB8628，6月25日凌晨3時開賽，NowTV 618台直播）



克羅地亞首仗以0：3不敵西班牙，埋門稍欠運氣，次席面對同組最弱的阿爾巴尼亞，竟在補時階段失守，被對手以2：2逼和，兩場失5球，反映防守力不濟。「格仔軍」首仗讓效力曼城的加華度爾（Joško Gvardiol）踢左閘，效果不佳；次仗將他放回中堅位置，但欠了老將洛夫雲下，始終難稱穩健。

克羅地亞前鋒卡拉馬歷表現不俗，上仗對阿爾巴尼亞時攻入一球。（Getty Images）

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克羅地亞上場對阿爾巴尼亞臨尾香，慘被迫和2：2，兩戰僅得1分，如想出線16強，今鬥意大利就非勝不可。事關重大，相信他們會謹慎作賽，加上本身攻力亦並非太強，半場角球未必會多，宜取半角中位數4.5球的「細」。同組另一場阿爾巴尼亞對西班牙，狂牛兵團技高一籌，預計阿爾巴尼亞將會捱打，一於取中位數4.5球的半角「大」。



意大利雖然兩場都有失球，但首仗對阿爾巴尼亞純屬防守一時大意；次席面對進攻流暢的西班牙，雖然非常受壓，但龍門當拿隆馬一夫當關，加上中後場眾將補位意識很快，最後僅以一記「烏龍球」落敗，也屬非戰之罪。

卡拉科利是意大利後防新星，防守能力不俗，可惜上仗對西班牙時「擺烏龍」，令球隊以0：1落敗。（Getty Images）

雖然克羅地亞過往8次面對意大利未嘗一敗，取得3勝5和，但要留意的是，近3次交鋒都悉數以1：1賽和；而且，近6次交手有4次半場都是和局，今場可再追和氣收場，或者捧「半場和」。

西班牙幾個年輕新星都表現出色，當中16歲的拉明耶馬完場沒有怯場，難能可貴。（Getty Images）

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比利時及羅馬尼亞上場皆與所屬對手合演半場角球騷，前者與斯洛伐克合力炮製6個半角，後者跟烏克蘭的比賽亦有6個半角，換言之今仗宜向半場角球中位數4.5球的「大」埋手。同日格魯吉亞對捷克，雙方攻力皆是麻麻，加上勢均力敵，半場隨時悶戰，可吼中位數4.5球的「細」。



同組西班牙己穩獲出線權，今場面對阿爾巴尼亞（球賽編號：FB8627，6月25日凌晨3時開賽，NowTV 619台直播）可輕裝上陣；過去8次對壘，「鬥牛軍」錄得全勝，相信今仗就算派出不少副選披甲，也可輕鬆取勝。

阿爾巴尼亞上仗對克羅地亞時於補時階段建功，取得今屆賽事的第1分。（Getty Images）

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