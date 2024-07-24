近兩成半港人運動不足　體能未達世衞建議　附：規律運動5大好處

國際運動盛事將至，勢於香港掀起一股運動熱潮。不過，政府數據顯示港人體能運動不足，衞生署《2020-2022人口健康調查報告書》發現，約25%成年人口體能活動時間不達標。缺乏運動是多種疾病的其中一個主要高危因素，包括心臟病、腦血管病、糖尿病、高血壓、部分癌症及肥胖。故此，大家觀看精彩的運動比賽之餘，最好身體力行，積極運動，煉成健康體魄。



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每日運動身體好。（資料圖片/李孫彤攝）

報告顯示，15歲或以上港人每日平均體能活動時間由2014至2015年的106.3分鐘，銳減36%至2020至2022年68.6分鐘，相當於每日體能活動時間減少逾半小時。統計指，有24.8%的18歲或以上港人未能達到世界衞生組織的建議體能活動量，女士有26.5%而男士有22.8%。世界衞生組織建議，年滿18歲或以上的成人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動，或至少75分鐘劇烈帶氧體能活動，或相等於混合兩種活動模式的時間。此外，市民睡眠以外的躺着及坐着時間增至日均6.8小時，更有高達15%人口每日靜態時間超過10小時。

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適量運動的好處眾多，只要持之以恆，可以多方面改善健康，包括減低死於心臟病的機會，減低患上糖尿病及高血壓的可能，並減低患上結腸癌的風險，亦有助患有高血壓人士降低血壓。適量運動有助控制體重，還有助強健骨骼、肌肉和關節，令長者更加健壯，更能活動自如，避免跌倒。運動還可以促進心理健康，減少抑鬱和焦慮的情緒。

適量運動可以減低死於心臟病的機會。（Getty Images）

運動無須劇烈，也可促進身體健康。每日的運動量，只要相等於消耗150卡路里熱量，已足以令身體獲益。換言之，持續較長時間地做不太劇烈的運動與做較劇烈運動一段較短時間，兩者對健康帶來的益處都是一樣。簡單來說，令人心跳加速加強、流汗或呼吸加重的運動，都可視作劇烈程度中等或適量的運動。

運動種類繁多，可按個人喜好選擇。據衛生署資料顯示，適量運動的例子有在30分鐘內踏單車5公里、在30分鐘內步行2公里、來回游泳20分鐘、打籃球15至20分鐘、跳繩15分鐘、在15分鐘內跑步1.5公里以及上落樓梯15分鐘。此外，做家務亦能達到運動的要求，例如洗車及打蠟45至60分鐘、洗窗或洗地45至60分鐘。

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適量運動有益身心。（Getty Images）

缺乏運動的人只要經常進行適量運動，也可改善健康狀況，但記緊要循序漸進。對一向沒有運動習慣的人而言，目標要低，起步要慢，如此既可避免肌肉疼痛和受傷，又可讓身體有時間調節。患有慢性疾病的人，例如心臟病、糖尿病、癡肥或容易患上這類疾病的人士，都必須先徵詢醫生的意見，才展開新的運動計劃。避免空肚做運動，亦不應在運動前吃得太飽，運動時，記緊喝足夠的水，補充因出汗而流失的水分。

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