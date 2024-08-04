馬德里體育會對傑志訪港名單公布　傑志同時簽入西班牙中場利亞倫

西甲球隊馬德里體育會將在周一早上（5日）抵港，準備出戰周三（7日）晚對港超球隊傑志的季前熱身賽「中銀人壽盃」。

傑志公布馬體會的訪港名單，祖奧菲歷斯（João Félix）、艾斯派古達（César Azpilicueta）、韋素（Axel Witsel）、華美倫（Arthur Vermeeren）等均會來港，惟傳出轉會的基沙文（Antoine Griezmann）及門將奧比歷（Jan Oblak）均不會隨隊。



祖奧菲歷斯上季被外借到巴塞隆拿，今季回歸馬德里體育會，他日前在對基達菲的友賽亦有上陣及取得入球；而曾長年效力車路士的艾斯派古達，踢過多蒙特和山東泰山的韋素，前阿仙奴及神戶勝利船後衛華美倫，都在訪港名單上。

祖奧菲歷斯早前代表葡萄牙出戰歐國盃。（Getty Images）

另外，剛由維拉利爾轉投馬德里體育會的挪威國腳索洛夫，也會隨隊來港，這名身高1.95米的前鋒上季在西甲為維拉利爾攻入23球，排在射手榜第2位。

馬體會指，基沙文和奧比歷因「身體狀況不適宜作賽」，不會來港。馬體會大軍將在周一早上抵港，下午將由主帥施蒙尼及艾斯派古達出席賽前記招，周二（6日）中午會有5名馬體會球員到賽馬會傑志中心，參與港超聯賽會足球交流活動，傍晚6點半到香港大球場公開操練。

施蒙尼（圖）會與艾斯派古達一同出席賽前記招。（Getty Images）

傑志公布馬體會訪港名單：

莫度雲（Horațiu Moldovan）、安東尼奧高美斯（Antonio Gomis）、馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）、艾斯派古達（César Azpilicueta）、韋素（Axel Witsel）、雷尼度（Reinildo Mandava）、森美爾連奴（Samuel Lino）、高基（Koke）、華美倫（Arthur Vermeeren）、湯馬士林馬（Thomas Lemar）、洛迪高列基美（Rodrigo Riquelme）、索洛夫（Alexander Sørloth）、祖奧菲歷斯（João Félix）、安祖哥利亞（Ángel Correa）、查維加蘭（Javi Galán）、聖地亞高摩連奴（Santiago Mouriño）、卡路士馬田（Carlos Martín）、查維沙蘭奴（Javi Serrano）

「中銀人壽盃」傑志對馬德里體育會

日期：2024年8月4日

地點：香港大球場

時間：晚上8:00

票價：$420、$120（特惠票）

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傑志新中場利亞倫。（傑志提供）

另外，傑志也宣布簽入26歲西班牙籍中場利亞倫，他曾效力切爾達青年軍，及為切爾達B隊於西乙B（當時為第三級別聯賽）上陣。上季，利亞倫效力西協甲（第三級別聯賽）球會利安尼沙，於聯賽上陣33次，他將穿上20號球衣。