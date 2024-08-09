亞洲波多面睇｜卡塔爾超聯開打　艾雷恩開鑼戰「細」味沙拉爾

卡塔爾超級聯賽於今周五（8月9日）展開，艾雷恩（Al Rayyan）上季僅以2分之差不敵班霸艾薩德（Al Sadd）屈居亞軍，今季於揭幕戰迎來實力一般的烏姆沙拉爾（Umm Salal），誓取開門紅。

（球賽編號：FB8861，8月9日 23:30開賽）



「卡超」有12隊分雙循環角逐，艾薩德連同上屆奪冠，曾17度封王，是聯賽最多；艾雷恩則取得8次冠軍，但上次折桂已是2015/16年球季。

洛里高上季加盟艾雷恩，還在適應階段，仍有7個入球，今季表現有望更進一步。（官網圖片）

艾雷恩今季捲土重來，雖然有日本後防主將谷口彰悟離隊，但剛有奧沙辛拿隊長大衛加西亞（David Garcia）及比利時中場迪沙特（Julien De Sart）來投，實力大增。

而且陣中一對前鋒組合洛里高摩連奴（Rodrigo）及羅渣古迪斯（Róger Guedes）殺傷力強，上季聯賽分別射入7及19球，合共攻入26球，超過球隊總入球（50球）的一半。前西班牙國腳洛里高曾效力華倫西亞及列斯聯，但其父親是巴西人，他自己也在里約熱內盧出世，後來才移居西班牙，因此跟「同鄉」古迪斯可謂同聲同氣。27歲的古迪斯職業生涯主要在巴西國內搵食，雖然名氣稍遜，但他去季加盟艾雷恩即有好表現，射手榜排第3名。

司職中堅的大衛加西亞，今年30歲，之前一直效力西甲的奧沙辛拿。（官網圖片）

烏姆沙拉爾只是中游份子，上季聯賽排第7。他們去季作客戰績一般，11場只得4勝5和2負；相反艾雷恩上季主場取得9勝1和1負，勝率82%。

卡塔爾國腳鴨都拉奧夫，司職中場，是烏姆沙拉爾的主力。（官網圖片）

艾雷恩近5次與烏姆沙拉爾碰頭取得2勝3和，稍佔上風，但這5場總入球悉數少於3球，因此主隊雖看高半線，但未必能取得大捷；另外雙方對碰十分慢熱，近5場對壘半場有4場都開出0：0，「半場細」也是穩陣之選。