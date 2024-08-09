英超特攻｜社區盾曼聯曼城紅藍決　博紅魔先入波

國際體壇盛事一波接一波，歐洲國家盃、巴黎奧運後，各大足球聯賽緊接上演，今周先迎來英格蘭社區盾，由「曼市雙雄」曼聯及曼城重演上屆足總盃決賽戲碼，上次曼聯獲勝，今次能否再下一城？

（球賽編號：FB8751，8月10日22:00開賽，NowTV 621/630台直播）



曼城近4屆於英超封王，實力毋庸置疑，但今次再遇曼聯卻有不少隱憂，首先主帥哥迪奧拿似乎不太重視社區盾，他帶領「藍月亮」6次參賽，僅贏了2次；相反，曼聯近4次征戰社區盾，卻錄得全勝。

曼城今屆增兵不多，只簽入了巴西翼鋒沙維奧。（Getty Images）

其次，曼城在季前熱身賽表現一般，4場竟錄得1勝1和2負，雖然攻入11球，但也失掉11球；另外他們今屆也沒大事增兵，只簽入了巴西翼鋒沙維奧（Savinho），卻盛傳阿根廷射手艾華利斯勢離隊轉投馬德里體育會，兵源是否足夠實屬疑問。

曼聯羅致了荷蘭中鋒約舒亞舒克斯，有望增強攻擊力。（Getty Images）

曼聯則簽入荷蘭年輕中鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）及法國中堅蘭尼約路（Leny Yoro），雖然後者今場因傷缺陣，但舒克斯應該有望提升「紅魔鬼」的攻擊力。

曼聯在對賽往績上稍落下風，但上季足總盃決賽卻以2：1擊敗曼城。（Getty Images）

對賽往績方面，雙方近5次碰頭，曼城贏3次輸2場，稍佔上風，但他們近兩次面對曼聯，都先失守，今場勝負難料下，寧願博「紅魔鬼」再次「偷雞」先開紀錄。