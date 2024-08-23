美職早霸王｜國際邁亞密迎FC辛辛那提　博主場「提」款

美職休息了一個月後，今周重掀戰幔，東岸首次席國際邁亞密與FC辛辛那提再度互撼；上次對壘，FC辛辛那提主場以6：1大勝，邁亞密今次回到主場出戰，就算美斯缺陣，也誓要一雪前恥。



美斯在7月舉行的美洲國家盃帶領阿根廷奪冠，可是他在決賽觸傷足踝，被迫提早退下火線，休養一個月後仍未痊癒，日前便宣布將缺席9月兩場世界盃外圍賽，也當然會在今周的美職倦勤。

雖然美斯缺陣，但國際邁亞密在近7場聯賽取得6勝，仍於東岸高踞榜首。（路透社）

國際邁亞密也許已慣了美斯不時缺陣，在他要參加美洲盃及養傷期間，近7場也取得6勝1負，佐迪艾巴、費特歷高列當度及李安納度甘賓拿等眾將，承擔了阿根廷球王的入球及組織重責。

不過，邁亞密近7場所負一仗，正是以1：6慘負於FC辛辛那提，雖然該仗有布斯基斯被逐，但在此之前，邁亞密已落後1：5。有趣的是，FC辛辛那提取得這場大勝後，卻遭逢三連敗，因此在聯賽榜上也以25戰48分位列次席，落後榜首的邁亞密5分。

費特歷高列當度近期表現出色，是邁亞密保持佳績的關鍵人物。（路透社）

邁亞密近5次聯賽面對FC辛辛那提，僅取得1和4負，但一來辛辛那提近況低沉，二來邁亞密主場戰績不俗，近4場悉數獲勝，因此今場一於博邁亞密可成功報仇。另外，雙方近7次對壘，有5次總入球超過3球，因此入球大也值得追捧。

FC辛辛那提遭逢聯賽3連敗，今仗作客邁亞密也凶多吉少。（路透社）

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國際邁亞密復仇心切捧主勝



邁亞密對上一場聯賽在7月21日，當時憑佐迪艾巴於75分鐘射入奠勝一球，以2：1擊敗芝加哥火焰。及後他們在盃賽錄得2勝2負，4戰均沒有美斯上陣。FC辛辛那提同樣在盃賽止步，以2：4敗給費城聯出局。在聯賽的表現，他們近期錄得3連敗，當中攻入2球失掉7球，對上一次在聯賽取勝為7月7日主場以6：1大炒國際邁亞密。邁亞密近8場聯賽錄得6勝1和1負佳績，更有決心報卻上個月作客大敗FC辛辛那提之仇。我預期今仗會開出主勝。

