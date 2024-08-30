女足最前線｜女子世青盃開打　法國「主勝」手到「拿」來

今屆女子世青盃由哥倫比亞主辦，8月31日揭幕首天除了有東道主亮相外，較有看頭的戲碼，相信是B組的法國女足U20硬撼加拿女足U20；法國女足近年進步良多，今仗有望旗開得勝。

（9月1日 04:00開賽）



女子世青盃在2002年首度舉行，一般是兩年一度，只是因疫情而停辦了一屆，上屆2022年由哥斯達黎加主辦，近年贏盡國際賽大小錦標的西班牙擊敗日本掄元。法國雖然未嘗奪冠，但近4屆3度打入4強，最好成績是2016年殺入決賽，可惜以1：3不敵北韓。

瑪蓮文迪（中）及莉亞娜約瑟芙（右）去年帶領法國贏得女子歐少盃。（Getty Images）

法國女足近年表現出色，多得國內聯賽發展蓬勃，尤其班霸里昂不只在本土賽事稱霸，於女子歐聯更8次封后；今屆女子世青盃，法國女足正是以里昂球員作為主力，包括17歲的瑪蓮文迪（Maeline Mendy）及18歲的莉亞娜約瑟芙（Liana Joseph），兩人去年一同帶領法國女足捧走女子歐少盃（U17）。

加拿大歷年最佳成績也是亞軍，但已是首屆即2002年的事。這支北美球隊大部分球員除了多效力本土球會，也多於在美國落班，但20歲的奧利維亞史密芙（Olivia Smith）今夏剛轉投了英超的利物浦，是陣中的絕對主力。

奧利維亞史密芙是這支加拿大女足U20唯一於歐洲球會落班的球員。（Getty Images）

上屆雙方同編一組，法國以3：1取勝；其近況也不錯，近3場取得2勝1和。加拿大在近4次決賽周都在首圈止步，而近3屆首場出擊敗落敗而回，恐怕今仗亦不會例外。