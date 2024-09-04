國際賽出擊｜世盃外開打　日本主場鬥中國　藍武士「讓主」穩陣

2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈賽事今周揭開戰幔，爭取連續第7屆亮相決賽周的日本，首仗將於主場迎擊中國。日本在上一圈分組賽6戰全勝，加上實力本就在中國之上，今場相信可輕鬆報捷。

（球賽編號：FB0145，9月5日 18:35開賽）



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亞洲區第3圈外圍賽分3組每組6隊踢雙循環，每組首次名直入決賽周，第3及4名則再戰第4圈。日本位列C組，與中國、澳洲、沙特阿拉伯、巴林及印尼同組，各隊實力接近，但日本已連續6屆打入決賽周，而且連續兩屆決賽周能晉身16強，在亞洲可謂超班。

中國已多年未嘗擊敗日本，近5場對壘也只得1和4負。（Getty Images）

事實上，日本在上一圈分組賽6戰全勝，攻入24球而未失一球，有4場賽事贏5：0，可謂有壓倒性實力，其中前鋒上田綺世攻入了6球；而且他們在主場出擊亦打高一線，已錄得8連勝。

中國隊有新帥伊雲高域（Branko Ivankovic，又譯伊萬科維奇）於今年2月上任，雖然表現未算十分出色，只錄得1勝2和1負，但總算壓倒泰國躋身第3圈；兩員巴西入籍兵費南多及阿蘭，將擔起中國隊的攻擊重責。

上田綺世在今屆世盃外圍賽入了6球，是日本的首席射手。（Getty Images）

巴西入籍兵阿蘭雖已屆35歲，但仍獲國足主帥伊雲高域重用。（Getty Images）

不過，中國上一次擊敗日本，已是1998年的事，之後15次面對日本，僅錄得6和9負，而只計近5場，更是1和4負。日本今次亦不敢怠慢，徵召了遠藤航、南野拓實、三笘薰及板倉滉等外流歐洲球員，實力、狀態、往績無不佔優，更有主場之利，今場可謂不勝無歸。