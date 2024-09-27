歐洲波精選｜德甲大戰　沙比明恰拜仁　必捧利華「讓客」

德甲來到第5周便有精彩戲碼，去季不敗封王的利華古遜將作客硬撼今季復勇的班霸拜仁慕尼黑；主帥沙比阿朗素曾效力拜仁，深悉對手虛實，過去3次帶領迎戰未嘗敗績，今仗能否打破拜仁今季不敗之身？

（球賽編號：FB1313，9月29日00:30開賽，NowTV 643台直播）



更多賠率，即按https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50034654

利華古遜去季不敗封王，主帥沙比阿朗素功不可沒，今季他們沒有高價收購，主要是從基羅納簽得阿歷斯加西亞，增強中場實力；雖然利華古遜早前主場不敵RB萊比錫，但今季7戰取得5勝1和1負，表現不俗，且近3戰保持全勝，每場都攻入4球；如果只計作客，他們更是四連勝，攻入12球而只失3球。

利華古遜在沙比阿朗素帶領下，近3次面對拜仁取得2勝1和。（Getty Images）

至於曾32次捧走聯賽冠軍的拜仁，經過去季動盪只得第3後，今季矢志改革，他們大膽地追捧「哥帥概念股」之一的高柏尼（Vincent Kompany），暫時來看是押對了寶；拜仁今季取得6連勝，而且攻入29球，包括歐聯破紀錄地以9：2大破薩格勒布戴拿模，聯賽亦以四連勝得12分高踞榜首。

奧利斯今季加盟拜仁即有好表現，近3攻入5球。（Getty Images）

拜仁除了有新帥，還有新兵一樣稱職，來自水晶宮的右翼米高奧利斯（Michael Olise）迅速融入球隊，他近3仗已射入5球，包括上場對雲達不來梅時，不單有2入球，還貢獻2次助攻。他跟中鋒哈利卡尼的合作絲絲入扣，後者今季7場也攻入了10球。

利華古遜今季沒有大額收購，較有名氣的新加盟球員是阿歷斯加西亞。（Getty Images）

雖然拜仁近況奇勇，但利華古遜在沙比帶領下，近3次對壘取得2勝1和；「藥廠」今場就算未能報捷，但要守住一分和局，開出「讓客」，也不是難事。