美職早霸王｜國際邁亞密迎戰夏洛特FC　「洛」力爭主場7連勝

國際邁亞密上場美職作客紐約城，被對手於補時階段逼和1：1，連續兩場摸和痛失4分，今場回到主場迎擊夏洛特FC，勢將盡吐烏氣。



邁亞密有美斯回歸，但球隊近況卻平平，前仗作客阿特蘭大聯被對手以2：2逼和，上仗造訪紐約城，憑甘賓拿（Leonardo Campana）建功一度領先，但在補時5分鐘卻百密一疏，被對手一次角球攻勢頂入成1：1，連續兩仗都是領先下被追平，痛失4分，猶幸主要對手FC辛辛那堤亦失分，因此邁亞密仍於東岸以30戰64分高踞榜首，領先次席的FC辛辛那堤8分。

美斯復出披甲3場，攻入2球，但近兩仗未有進帳。（路透社）

經歷一波五連勝，邁亞密近況回落，連和兩場，不過他們今場返回主場出擊，相信可重敲勝鼓，他們近5場聯賽主場全勝，而且最少攻入2球，5場入了12球，表現出色。

夏洛特FC近況一般，經歷6仗不勝後，終於在上仗擊敗新英倫革命，現於東岸以30戰得41分排第6，戰績中規中矩。不過，他們近6次聯賽作客只取得1勝2和3負，表現一般，今場亦凶多吉少。

對賽方面，兩軍近5場各勝2場打和1次，平分秋色，但以實力計，邁亞密擁有美斯、蘇亞雷斯及佐迪艾巴等壓陣，技勝一籌，加上其主場威力強勁，今仗一於捧邁亞密主場奏捷。