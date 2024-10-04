美職早霸王｜國際邁亞密格食格　征FC多倫多三分唔嫌「多」

美斯上仗梅開二度，不單帶領國際邁亞密作客以3：2力挫哥倫布機員，更助球隊提早兩周奪得常規賽冠軍；今周邁亞密造訪FC多倫多，美斯不會放軟手腳，因為他們誓要打破新英大倫革命創下的得分紀錄。



美斯對哥倫布機員先近射得手，再憑一記漂亮的罰球，梅開二度，加上其前巴塞拍檔蘇亞雷斯趁對手犯錯建功，帶領國際邁亞密以3：2力挫東岸次席的哥倫布機員，更以32戰得68分的成績，以7分之差壓過西岸一哥洛杉磯銀河，提早於常規賽封王。

美斯對哥倫希機員時梅開二度，助國際邁亞密以3：2取勝，並提早於常規賽封王。（路透社）

在美斯加盟前，邁亞密僅在榜尾位置徘徊，但這名阿根廷國王帶動下，配合蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴等「巴塞四子」，去季先贏北美聯賽盃，今季又在常規賽封王，實在是現象級表現，他自己也收獲了個人職業生涯第46個冠軍。邁亞密在征戰季後賽前，還有一個紀錄要破，就是新英倫革命3年取得73分常規賽最高積分紀錄，如果他們連勝兩場，便可以刷新紀錄。

FC多倫多以33戰37分排東岸第9位，季後賽資格仍未絕望；他們陣中較為人熟悉的球員是前紐卡素球員桑恩朗達夫及前祖雲達斯中場貝拿迪斯治。不過，他們近4仗只取得1和3負，今仗恐怕難以阻擋邁亞密。

邁亞密在餘下兩仗仍有目標，就是要打破常規賽最高得分紀錄。（路透社）

對賽往績也是邁亞密佔上風，近10次碰頭，邁亞密贏了8次只輸2次，加上實力、士氣佔優，今場不勝無歸。

FC多倫多暫排東岸第9，季後賽資格仍未絕望。（路透社）

【同場加映】美職名家伊恩彭美拿

國際邁亞密贏「多」場賀封王



FC多倫多繼續在東岸沉淪，球隊在周中主場以1：4大敗給紐約紅牛。目前FC多倫多在東岸排在最後一個季後賽席位的第9位，但僅餘1仗的情況下得37分。至於費城聯及華盛頓聯隊同得37分，惟仍有兩場比賽。

國際邁亞密在周中作客以3：2擊敗哥倫布機員，成為常規賽冠軍。美斯在上半場5分鐘內梅開二度，今季入球數字達到17球。國際邁亞密近4戰錄得1勝3和戰績，奪得常規賽冠軍後有機會安排主力今仗休息。FC多倫多要爭入季後賽非勝不可，但他們今季聯賽主場輸掉9仗之多，因此我傾向選取客勝。

