女足最前線｜冤家路窄　車路士皇家馬德里半和味濃

今屆歐聯賽制大改革，首階段採「瑞士式聯賽」上演，但今周上演的女子歐聯卻沿用舊制的分組賽，其中矢志奪冠的英格蘭班霸車路士，將在B組首仗迎來西甲皇家馬德里的挑戰。





女子歐冠盃在2001/02年球季首度舉辦，到2009/10年球季改制，新制至今已第16季，法甲里昂曾8奪錦標，是歐洲女足列強中最多的，但巴塞隆拿近4季3次封后，是新一代霸主。

車路士今季從巴塞簽入邦絲，明顯為了競逐歐聯增添武器。（Getty Images）

連續5屆奪得女子英超冠軍的車路士，當然希望在歐洲佔一席位，但最接近捧盃的一次已是2020/21年球季殺入決賽，但不敵巴塞飲恨；事實上，車路士近兩屆亦闖進4強，同樣無法越過巴塞的一關。

車路士今屆繼續增兵加強實力，先後從巴塞隆拿及巴黎聖日耳門免費簽入英格蘭國腳後衛邦絲與法國前鋒芭迪摩亞；雖然陣中主將卡爾亦在養傷，但她們在英超開季亦非常順利，兩仗全勝攻入8球而未失一球。

皇家馬德里男子隊在歐聯十分成功，可是女足卻只在10年前才成立，不要說歐聯，甚至連本土聯賽錦標也未贏過。不過，皇馬女足近年進步良多，近4季聯賽雖然未能打破巴塞的壟斷，但取得3亞1季，亦曾躋身歐聯8強，只是上兩屆都在分組賽出局。

皇馬今季從利雲特簽入西班牙射手艾芭列當度（Alba Redondo，右），攻力大增。（Getty Images）

雙方近4次於歐聯交手，車路士取得2勝2和；值得留意的是，其中3次半場打和，當中2次0：0、1次1：1，因此今場雖然主勝機高，但「半場和」更值博。