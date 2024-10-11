女足最前線｜倫敦打吡　捧車路士女足拆廠開「客勝」

女子英超來到第4周，又有矚目戲碼，兩支爭標份子短兵相接，阿仙奴女足將於主場挑戰班霸車路士女足；「藍戰士」由2017年起7屆賽事，贏了6次冠軍，唯一能打斷其壟斷的，正是「兵工廠」，今仗定有一番惡鬥。





車路士曾7次奪得女子英超錦標，阿仙奴3次僅隨其後，另外兩隊曾封后的分別是利物浦（2次）及曼城（1次）；車路士今季免費簽入英格蘭國腳後衛邦絲與法國前鋒芭迪摩亞，實力依然強勁，雖然主將卡爾仍在養傷，但觀乎她們於聯賽分別以1：0小勝阿士東維拉及7：0大破水晶宮的表現，仍是爭標熱門。

阿仙奴的挪威中場瑪琳狀態大勇，3場聯賽攻入2球。（Getty Images）

阿仙奴卻有主將美迪瑪（Vivianne Miedema）轉投曼城，不過她們從巴塞隆拿簽入西班牙前鋒卡丹蒂，而且陣中本身有瑞典前鋒布力史甸絲、澳洲中場科亞特，蘇格蘭中場金列圖及英格蘭後衛莉亞威廉臣等星級戰將，絕對有力與車路士一拚。

阿仙奴今季主場失準，只取得2和，但其實她們上季主場聯賽表現出色，11場主場贏了10場，包括以4：1大破車路士，以及2：1小勝曼城；車路士作客也不太差，11場取得8勝1和2負，而且所獲勝仗共攻入18球而未失一球。

車路士也有挪威國腳，翼鋒莉頓腳法速度俱佳。（Getty Images）

車路士在對賽往績上稍勝阿仙奴，近8仗取得4勝2和2負。（Getty Images）

至於對賽表現，車路士近8場面對阿仙奴，取得4勝2和2負，稍佔上風，加上實力亦高半籌，相信在這場「倫敦打吡」，可以全取勝利3分。

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