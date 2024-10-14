國際賽出擊｜日本福地擺陣迎戰澳洲　藍武士「主主」冇難度

日本在2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈所向披靡，3連勝高踞C組榜首，今場回到主場迎擊澳洲，更在「福地」埼玉出戰，相信可以再下一城。

（球賽編號：FB2213，10月15日 18:35開賽，港台電視32台直播）



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日本強陣迎戰第3圈，上田綺世、遠藤航、守田英正、南野拓實、三笘薰及板倉滉等外流歐洲球員悉數歸隊，表現亦屬無敵狀態，先於主場以7：0狂數中國，然後作客分別以5：0及2：0輕取巴林及沙特阿拉伯，3戰全勝，攻入14球兼不失一球。

伊東純也在森保一掌帥以來，貢獻了22次助攻，是日本的助攻王。（Getty Images）

回到主場，日本更厲害，世盃外圍賽已主場4連勝，除了7蛋贈中國，亦有兩場大勝5：0。今次比賽場地在埼玉球場，亦是日本的福地，近5次於埼玉出賽錄得4勝1和，也曾在埼玉兩度擊敗今仗的對手澳洲。

奇治葛雲是澳洲的進攻命脈，上仗對中國貢獻了一傳一射，助球隊反勝3：1。（Getty Images）

澳洲在第3圈先不敵巴林，後賽和印尼，急找來名宿普波域（Tony Popovic）接掌帥印救亡。51歲的普波域球員時代曾效力廣島三箭，對日本足球熟悉，而他領軍首仗亦以3：1反勝中國，開局不錯。

澳洲新帥普波域球員時代曾效力廣島三箭，對日本足球十分熟悉。（Getty Images）

對賽方面，日本近9場面對澳洲不敗，錄得6勝3和佳績；但值得留意的是，這9場中有6場總入球都是2球或以下，而且日本取勝亦未有贏多於兩球，反映兩軍實力接近，今仗可吼日本小勝而回。